Fuga di gas all’Isola Sacra, chiusa la condotta: riaperta via Francesco Verrotti

L’intervento di Italgas si è concluso alle 11.45. I Vigili del Fuoco hanno accertato l’assenza di pericoli per i residenti e lasciato l’area. Seguiranno i lavori di riparazione del guasto

di Fernanda De Nitto

Si è concluso alle ore 11.45 l’intervento per la fuga di gas che questa mattina ha interessato via Francesco Verrotti, all’Isola Sacra.

Gli operatori di Italgas hanno provveduto alla chiusura della condotta di media pressione interessata dalla perdita, mettendo fine alla situazione di emergenza. Nei prossimi giorni saranno eseguiti i lavori necessari alla riparazione del guasto avvenuto sulla strada.

I Vigili del Fuoco della squadra 13/A del distaccamento di Roma Ostia, dopo aver verificato l’assenza di ulteriori pericoli per i residenti e per le abitazioni della zona, hanno lasciato l’area.

È stata quindi riaperta al traffico via Francesco Verrotti, precedentemente chiusa insieme alle aree limitrofe comprese tra via Passo Buole e via Foscolo Montini per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

La situazione è tornata alla normalità e non si registrano conseguenze per la cittadinanza.