Fregene, Villaggio dei Pescatori: le concessioni demaniali finiscono in TV

L’Associazione Autonomia da Fiumicino: “Problema annoso, ora servono soluzioni vere insieme all’Amministrazione”

Questa mattina, venerdì 10 ottobre 2025, il tema complesso e delicato delle concessioni demaniali ad uso abitativo è stato al centro di un servizio andato in onda su RAI 3, con particolare riferimento alla situazione del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Nel corso del passaggio televisivo sono state raccolte e messe a confronto le testimonianze dei cittadini e le posizioni dell’Amministrazione comunale.

“È un passaggio importante – dichiara il Presidente dell’Associazione Autonomia da Fiumicino, Piero Strocchi – perché finalmente viene data voce non solo alle istituzioni ma anche ai residenti che vivono da vicino le difficoltà legate a scadenze, rinnovi e proroghe delle concessioni“.

Strocchi ricorda inoltre che “Già da tempo si è aperto un tavolo di lavoro che auspichiamo possa presto diventare operativo in maniera concreta. Restiamo disponibili al dialogo e confidiamo che si possa giungere a soluzioni definitive e condivise per superare i numerosi problemi accumulatisi negli anni”.

“Il nostro obiettivo – conclude – è arrivare a un confronto proficuo con l’Amministrazione, che ad oggi mantiene ancora posizioni a nostro avviso discutibili, ma che auspichiamo possano evolvere nell’interesse dei cittadini”.