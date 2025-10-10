Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 10 Ottobre 2025

Fregene, Villaggio dei Pescatori: le concessioni demaniali finiscono in TV

L’Associazione Autonomia da Fiumicino: “Problema annoso, ora servono soluzioni vere insieme all’Amministrazione”

 

Questa mattina, venerdì 10 ottobre 2025, il tema complesso e delicato delle concessioni demaniali ad uso abitativo è stato al centro di un servizio andato in onda su RAI 3, con particolare riferimento alla situazione del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Nel corso del passaggio televisivo sono state raccolte e messe a confronto le testimonianze dei cittadini e le posizioni dell’Amministrazione comunale.

 

“È un passaggio importante – dichiara il Presidente dell’Associazione Autonomia da Fiumicino, Piero Strocchi – perché finalmente viene data voce non solo alle istituzioni ma anche ai residenti che vivono da vicino le difficoltà legate a scadenze, rinnovi e proroghe delle concessioni“.

 

Strocchi ricorda inoltre che “Già da tempo si è aperto un tavolo di lavoro che auspichiamo possa presto diventare operativo in maniera concreta. Restiamo disponibili al dialogo e confidiamo che si possa giungere a soluzioni definitive e condivise per superare i numerosi problemi accumulatisi negli anni”.

 

“Il nostro obiettivo – conclude – è arrivare a un confronto proficuo con l’Amministrazione, che ad oggi mantiene ancora posizioni a nostro avviso discutibili, ma che auspichiamo possano evolvere nell’interesse dei cittadini”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fregene Piero Strocchi Villaggio dei Pescatori
Articoli correlati
Articoli

Navigabilità del Tevere, Califano (Pd) alza la voce

venerdì, 10 Ottobre 2025
Sport

Supernova, archiviato il ko all’esordio. Pasquinelli: "Ora si fa sul serio"

venerdì, 10 Ottobre 2025
Cronaca

"Hitter Major Trauma": a Fiumicino una giornata formativa internazionale sulla gestione delle maxi emergenze

venerdì, 10 Ottobre 2025
Cronaca

Fregene, Villaggio dei Pescatori: le concessioni demaniali finiscono in TV

venerdì, 10 Ottobre 2025
Parliamo di...

Artigiani in Piazza: il Mercatino Artigianale O.P.I. torna Piazza Grassi con tante novità

venerdì, 10 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz