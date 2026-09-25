Fregene, si accendono 772 nuovi punti luce a LED

Lunedì 28 settembre alle 19 l’avvio dei nuovi impianti in via della Pineta di Fregene

Saranno accesi lunedì 28 settembre i 772 nuovi punti luce a LED realizzati nell’ambito del progetto di estensione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Fregene.

L’appuntamento è fissato per le ore 19 in via della Pineta di Fregene 110, nel piazzale che ospita l’Info Point della Pro Loco. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Con l’accensione entreranno progressivamente in funzione i nuovi impianti, realizzati con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e garantire una migliore visibilità nelle ore serali, oltre a contribuire alla riqualificazione degli spazi urbani.

Particolare attenzione è stata riservata anche al contenimento dei consumi energetici grazie all’impiego della tecnologia LED, che consentirà una maggiore efficienza rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionali.

Il progetto ha previsto inoltre la sostituzione degli impianti non a norma e di quelli non appartenenti al patrimonio comunale. Installati anche nuovi sostegni per i corpi illuminanti, progettati per inserirsi in maniera armonica nel contesto urbano e paesaggistico di Fregene.

L’intervento rappresenta così un ulteriore passo nel programma di ammodernamento dell’illuminazione pubblica della località, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, decoro urbano, efficienza energetica e attenzione al territorio.