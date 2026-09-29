Fregene più sicura e sostenibile: accesi 772 Led

Nuovi lampioni in circa sessanta strade. L’amministrazione rilancia anche gli interventi sulla pineta, via Castellammare e la rete idrica

di Fernanda De Nitto



Sono stati accesi nella serata di ieri i 772 nuovi punti luce a Led installati a Fregene. Il Sindaco Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, al Vice Sindaco Giovanna Onorati, all’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, e ai consiglieri comunali Massimiliano Catini, Roberto Feola, Federica Cerulli e Mario Balletta, con una cerimonia simbolica, hanno “acceso” la località balneare.

La nuova illuminazione, realizzata da Engie Spa, ha riguardato alcune importanti arterie cittadine con la sostituzione degli impianti obsoleti e non di proprietà comunale. Sono circa sessanta le strade interessate dal restyling, tra cui: Via Numana, Via Portovenere, Via Rodi Garganico, Viale Sestri Levante, Via Porto Azzurro, Via Sturla, Via Marotta, Via Cervia, Via Loano, Via Portoscuso, Via Caorle e Via Belmonte Calabro.

I nuovi lampioni garantiranno per la località una maggiore sicurezza stradale e cittadina, oltre che una evidente riduzione dei consumi energetici, in quanto i led consentono una esposizione elevata di luce a basso costo, rispetto alla classica e datata illuminazione del passato. Le strutture sono state realizzate in armonia con l’ambiente cittadino, infatti, i sostegni sono di colore marrone opaco, integrandosi perfettamente con il contesto urbanistico delle varie arterie di Fregene.

Per la realizzazione delle opere l’amministrazione ha strutturato i lavori in tre diverse fasi, con l’avvio delle sostituzioni nel mese di febbraio, nelle zone più estese a nord della località, mentre per le aree più interne si è proceduto con interventi minori conclusisi prima dell’inizio della stagione estiva.

“Illuminare Fregene è un segnale di attenzione della nostra amministrazione al fine di garantire strade più sicure e quartieri più vivibili, con una maggiore attenzione all’ambiente e una città che torna a prendersi cura dei propri spazi – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Stiamo procedendo alla sostituzione di tutti i vecchi pali che non erano a norma, con nuovi servizi importanti a led che consentiranno anche una elevata qualità in termini di salvaguardia e di riqualificazione urbanistica della località”.

“Oggi – aggiunge – sono anche partiti i lavori all’interno della pineta per ciò che riguarda la prevenzione degli incendi, con la realizzazione del nuovo sistema idrico antincendio. Abbiamo già effettuato la ripiantumazione di molte alberature e ai primi di novembre ne faremmo delle ulteriori, di numero superiore ai pini che abbiamo dovuto abbattere, su indicazione dei tecnici addetti alla sicurezza del verde”.

“Nei prossimi giorni – prosegue – avvieremo, anche, il restyling di Via Castellammare perchè è in fase di esecuzione la gara, con l’assegnazione a breve della ditta che dovrà eseguire tali opere, inserite nel programma di riqualificazione della viabilità locale. Sono poi in corso i lavori della condotta di risalita. Le opere, che a breve termineranno, sono realizzate in collaborazione con la Maccarese S.p.A. e con il gruppo Federici. La nuova condotta ci consentirà di avere le acque per le irrigazioni più pulite e soprattutto l’accesso al mare di acque sempre più sane”.

“E’ stato da sempre un nostro impegno quello di fare in mondo che le località più a nord di Fiumicino non siano cancellate dalle mappe, bensì sempre più valorizzate e riqualificate con l’obiettivo di continuare a lavorare per costruire una città sicura, moderna ed attrattiva” ha concluso il Primo cittadino