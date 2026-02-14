Fregene, parco “Romeo Esuperanzi” rinasce: giochi nuovi e più sicurezza per i bambini

L’amministrazione lancia la riqualificazione dell’area. Previsti nuovi arredi e strutture inclusive. Dal Pd: “Bene l’annuncio, ora servono i fatti”

Nuova vita in vista per il Parco giochi “Romeo Esuperanzi” in via Maiori a Fregene. L’amministrazione comunale di Fiumicino ha messo in rampa di lancio la riqualificazione, chiesta da più parti, dell’area assai frequentata da famiglie e bambini.

“Il parco si prepara a diventare ancora più bello e più accogliente – spiega la consigliera comunale di FdI, Federica Cerulli – Stiamo per realizzare un importante intervento di riqualificazione che riguarda giochi, arredi e sicurezza dell’area: verrà sostituito il vecchio gioco multifunzione con un nuovo gioco a 3 torri, con ponte a corde (modello ‘Trifoglio Three’), più moderno e divertente per i bambini. Sotto il nuovo gioco sarà realizzata una pavimentazione antitrauma in gomma colata per un totale di 72 mq. Sarà inoltre realizzata una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata di 28 mq sotto la torre scivolo. Verrà riparata la pavimentazione antitrauma sotto un’altalena e ne sarà creata una nuova di 19,5 mq sotto una nuova altalena inclusiva con cestone, accessibile a tutti”.

“Installeremo anche – aggiunge – 2 nuovi giochi a molla e un gioco di abilità tipo ‘Pannello attività Filetto TLF’. Oltre ai giochi, ci prenderemo cura anche degli arredi verrà rimosso un gioco bilico rotto, riverniciato un tavolo da picnic, riverniciata una torre scivolo; saranno ripristinate e riverniciate 15 panchine e verrà rimossa una panchina rotta. Un intervento concreto per rendere il parco più sicuro, inclusivo e piacevole da vivere per famiglie e bambini”.

“Il parco giochi di Via Maiori è stato totalmente abbandonato, senza manutenzione e senza risposte concrete, diventando nel tempo un luogo insicuro e inutilizzabile per bambini e famiglie – la posizione del consigliere Pd, Fabio Zorzi – Dopo l’ennesima denuncia pubblica, questa volta l’amministrazione sembra aver deciso di intervenire. Sono stati infatti annunciati lavori di sistemazione, riqualificazione e l’installazione di nuovi giochi, anche inclusivi, con un cronoprogramma che parla di fine marzo – primi di aprile. È un segnale di cui prendiamo atto. Ma dopo anni di promesse e rinvii, non ci accontentiamo più delle parole. Come opposizione continueremo a vigilare affinché quanto annunciato venga finalmente realizzato nei tempi dichiarati. Perché ridare rispetto e dignità ai nostri piccoli cittadini e alle loro famiglie non è un favore, ma un dovere”.