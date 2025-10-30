Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 30 Ottobre 2025

Fregene, Parco di via Maiori chiuso per lavori urgenti sugli alberi

Abbattimento di 13 alberature a rischio cedimento: interventi per la sicurezza pubblica dal 30 ottobre per circa 10 giorni

 

Per consentire l’esecuzione dei lavori di abbattimento di 13 alberature classificate in classe D di propensione al cedimento, il parco pubblico di via Maiori sarà chiuso e interdetto all’accesso per motivi di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

 

L’intervento, necessario e disposto dagli uffici competenti, avrà una durata stimata di 10 giorni lavorativi, salvo imprevisti, e sarà eseguito dalle 07:00 alle 17:30 a partire dal 30 ottobre.

 

La decisione di procedere in tempi rapidi si è resa indispensabile alla luce delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno incrementato il rischio di cedimento delle alberature.

 

Durante tutto il periodo di chiusura verranno apposti idonei segnali di divieto di accesso e i cancelli del parco resteranno chiusi per garantire la sicurezza dell’area di cantiere.

 

 

Fregene, Parco di via Maiori chiuso per lavori urgenti sugli alberi

