Fregene, operativa la nuova postazione Ares 118 in via Loano: ambulanza attiva 24 ore su 24

Baccini: “È un risultato importante perché rafforza il sistema dell’emergenza sanitaria in un Comune molto esteso”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, si è recato questa mattina nella nuova sede A.R.E.S. 118 di via Loano, a Fregene, per l’avvio delle attività della postazione operativa, che garantirà la presenza di un’ambulanza 24 ore su 24, sette giorni su sette e per tutto l’anno, pronta a partire dalla sede per gli interventi di emergenza sul territorio.

Con l’attivazione della postazione di Fregene viene ulteriormente rafforzata la rete territoriale del servizio di emergenza-urgenza. Le ambulanze A.R.E.S. 118 sono dislocate in diversi punti strategici del Comune – Fiumicino, Fregene, Parco Leonardo e Passoscuro – per garantire una distribuzione capillare dei mezzi e favorire la rapidità degli interventi, a cui si aggiunge la presenza dell’automedica.

“È un risultato importante perché rafforza il sistema dell’emergenza sanitaria e aumenta la capacità di intervento in un Comune molto esteso e caratterizzato, soprattutto nei mesi estivi, da un considerevole incremento delle presenze. La sicurezza sanitaria dei cittadini passa anche dalla capillarità della rete e dalla rapidità degli interventi” dichiara il Sindaco Mario Baccini.

“L’Amministrazione ha messo a disposizione i locali comunali di via Loano per consentire ad A.R.E.S. 118 di operare nelle migliori condizioni possibili e garantire una presenza stabile sul territorio. Continueremo a lavorare in sinergia con la Regione Lazio e con gli enti sanitari affinché Fiumicino possa disporre di servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze di una città in continua crescita”, conclude il Primo Cittadino