Fregene: DTP per la manifestazione “Legalmente Marciando-io gioco pulito”

La disciplina di traffico provvisoria è valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni

Martedì 28 ottobre, a Fregene, alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si terrà la manifestazione, “Legalmente Marciando-io gioco pulito”, patrocinata dal comune di Fiumicino. Per poter permettere il regolare svolgimento delle attività, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Riva Trigoso area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, dalle ore 07.00 alle ore 14.00;

– Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Porto Conte dalle ore 07.00 alle ore 14.00

Chiusura al traffico veicolare dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e comunque fino alla fine dell’evento in:

– Piazza Riva Trigoso area antistante la Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria;

– Via Fertilia nel tratto compreso tra Via Porto Conte e Via Marina di Gairo (esclusa);

– Via Santa Teresa di Gallura nel tratto compreso tra Via Lido Orrì (esclusa) e Via Marina di Gairo (esclusa);

– Via Porto Conte;

– Istituzione obbligo di svolta a sinistra in Via Fertilia per chi percorre Via Marina di Gairo.