Fregene, Biblioteca Pallotta aderisce a Mese Arcobaleno

Sabato 14 giugno inaugurazione della “Panchina Arcobaleno” e proiezione del film “Priscilla, la regina del deserto”

La Biblioteca Gino Pallotta di Fregene aderisce al Mese Arcobaleno con due eventi mirati a favorire l’inclusività. Il 14 giugno alle 18:00, nel giardino della biblioteca, sarà inaugurata la “Panchina Arcobaleno“, simbolo tangibile di accoglienza e supporto alle molteplici identità di genere e orientamenti sessuali. Seguirà alle 18:30 la proiezione del film “Priscilla, la regina del deserto” (1994), diretto da Stephan Elliot. Il film ha contribuito a portare le tematiche LGBTQIA+ al grande pubblico in un’epoca in cui la visibilità era ancora molto limitata, ottenendo un successo internazionale e ricevendo un Premio Oscar per i migliori costumi nel 1995, oltre a diventare oggetto di studi, adattamenti teatrali e musical.

Giugno riveste un significato particolare per la comunità LGBTQIA+, commemorando l’evento tragico del 27 giugno 1969, quando la rivolta presso lo Stonewall Inn di New York diede inizio al movimento moderno per i diritti LGBTQIA+. Questo mese rappresenta un momento di riflessione sul progresso compiuto e sulle sfide ancora presenti nella lotta per la piena uguaglianza e dignità di tutte le identità.

Inoltre, la Biblioteca Gino Pallotta ha dedicato uno spazio espositivo ai libri LGBTQIA+, offrendo una vasta selezione di titoli che narrano storie e esperienze diverse. Questa Sezione Arcobaleno è progettata per permettere a tutte le persone di esplorare l’argomento e di identificarsi attraverso la lettura di narrativa e saggistica che celebra la ricchezza della diversità umana.

La Biblioteca Gino Pallotta invita la comunità locale e tutti coloro che sostengono i diritti umani a partecipare a queste iniziative, contribuendo così a creare un ambiente inclusivo e rispettoso della molteplicità di esperienze e identità.