Fregene, Autonomia da Fiumicino: “La sicurezza stradale non è più rinviabile”

Strocchi: “Nella prima settimana di giugno è stato un susseguirsi di episodi anche piuttosto gravi”

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Autonomia da Fiumicino ha presentato, via pec, alla Polizia Locale e all’Amministrazione Comunale, un’informativa urgente riguardante la sicurezza stradale di Fregene, con la richiesta di un piano di interventi immediati e non più rinviabili.

La lettera, a firma del Presidente dell’Associazione Piero Strocchi, denuncia la pericolosità di alcuni tratti stradali della località, evidenziati, già con l’arrivo della stagione estiva, dal cospicuo numero di incidenti accaduti, dai più lievi a quelli più gravi.

“La situazione degli incidenti a Fregene è di nuovo fuori controllo, dato che in alcuni casi, per le collisioni non gravi si opta addirittura per non chiamare più neanche le Forze dell’ordine – è quanto afferma nella lettera il Presidente Strocchi – Solo nella prima settimana di giugno è stato un susseguirsi di episodi anche piuttosto gravi. Gli incidenti avvengono frequentemente negli stessi luoghi, quasi sempre alle stesse ore e prevalentemente nei fine settimana e nei giorni festivi, rendendo l’incidenza dei casi quasi prevedibile”.

“Come Associazione richiediamo – aggiunge – al fine di scongiurare ulteriori pericoli per l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti, interventi immediati. Gli incidenti avvengono prevalentemente agli incroci delle strade interne di Fregene, perpendicolari con Viale Viareggio e Viale Nettuno. Presso tale area, ed anche in altre zone, non esiste una segnaletica orizzontale idonea ed il solo segnale di dare precedenza non funge da deterrente per far fermare le autovetture”.

“A tal fine proponiamo di modificare i segnali di dare precedenza con lo stop, mediante una cartellonistica ben visibile. Nelle arterie più pericolose – spiega Strocchi – proponiamo, altresì, l’installazione dei dossi a terra ed i segnali lampeggianti con pannelli fotovoltaici”.

“Sarebbe un utile deterrente la presenza della Polizia Locale – ribadisce – per comminare le multe alle autovetture che parcheggiano sui marciapiedi, soprattutto in prossimità delle intersezioni stradali di Viale Nettuno e Viale Viareggio, le quali rendono poco visibile l’incrocio stesso. Anche l’utilizzo del telelaser, almeno nelle giornate festive, potrebbe essere un buon deterrente, andando a colpire gli automobilisti in eccesso di velocità”.

“A conclusione della nostra missiva abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale un limite di velocità per la località di Fregene di 30 Km, data la presenza, soprattutto nella stagione estiva, di numerosi pedoni e biciclette che transitano sulle diverse arterie. Con l’auspicio che il nostro appello possa essere ascoltato, come Associazione abbiamo anche richiesto la convocazione di un consiglio straordinario sulla sicurezza stradale e l’apertura di un tavolo permanente di lavoro e confronto, mediante una consulta, aperto alla cittadinanza e a tutto il mondo associativo” conclude il Presidente dell’Associazione Piero Strocchi

