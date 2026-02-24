Focene, stop alla “piscina” di piazza Paganini, partono i lavori anti-allagamenti

Cantiere a Mare Nostrum per la rete delle acque piovane: investimento da 696mila euro dopo anni di disagi per i residenti

di Umberto Serenelli

Iniziati i lavori di risanamento idrogeologico nel quartiere Mare Nostrum di Focene. La ditta subappaltatrice “AGZ Appalti” ha infatti aperto il cantiere per dare il via agli interventi per realizzare una conduttura con cui smaltire le acque meteoriche.

Si tratta della piscina che si forma a piazza Niccolò Paganini dove scolano fiumi provenienti da via Giuseppe Verdi e da viale Focene, oltre che dalle stradine limitrofe. I residenti a nord di Focene sono disperati e da anni chiedono interventi per smaltire gli oltre 30 centimetri di pioggia che rendono inagibile la zona e inondano garage e giardini delle abitazioni poco distanti dal mare.

A tal proposito, l’assessorato ai Lavori pubblici ha bandito la gara relativa al primo step di risanamento vinto dalla società “New Verde Srl” di Napoli per un importo di 696mila euro. La tubatura sarà lunga circa un chilometro e il primo stralcio prevede la realizzazione di circa 300 metri di rete, a partire dall’argine sinistro del canale delle acque basse. In questo punto è prevista la costruzione di una vasca di accumulo, dove convergerà l’impianto di raccolta, e sarà dotata di una pompa di sollevamento per convogliare l’acqua direttamente nel canale di bonifica che sfocia in mare.

“Abbiamo dato il via ai lavori di risanamento idrogeologico a Mare Nostrum con la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e questo eviterà gli allagamenti nelle strade – dichiara Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici di Fiumicino – Finalmente un’azione concreta di risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini”.

Il ritardo circa l’avvio dei lavori si è creato a causa delle complesse operazioni di monitoraggio sulla presenza di ordigni bellici che è stata affidata all’impresa ‘BST Bonifiche srl’ con una spesa di 21mila euro.

“Dopo anni e molti annunci finalmente prendono il via i lavori di risanamento idrogeologico per il nucleo di abitazioni a nord di Focene – afferma Antonella Gardin, presidente del Nuovo comitato cittadino – Erano stati messi in cantiere dalla precedente amministrazione e solo ora possiamo apprezzare il loro inizio. Auspichiamo ora che si proceda in modo celere anche all’annunciato intervento sulla sistemazione delle strade del quartiere e sulle scogliere a protezione delle case davanti al chiosco ‘Baraonda’ “.