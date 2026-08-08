Focene, nuovo volto per il lungomare: l’11 agosto l’inaugurazione

Taglio del nastro per il waterfront riqualificato e la nuova illuminazione. Sarà svelata anche la targa di Largo Giacomo Lauro Matteotti alla presenza del sindaco Mario Baccini

Un intervento di riqualificazione urbana atteso e di forte valore simbolico: martedì 11 agosto 2026, alle ore 20.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova illuminazione pubblica e del rinnovato waterfront, a seguito degli interventi di restyling che hanno interessato il lungomare Gioacchino Rossini a Focene. L’evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

In occasione del taglio del nastro verrà svelata la targa di intitolazione del nuovo spazio pubblico: Largo Giacomo Lauro Matteotti, come approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno su mozione della Maggioranza. Una scelta che intende valorizzare la memoria di Matteotti quale patrimonio culturale e politico della Repubblica e della democrazia italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare.