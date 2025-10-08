A Focene inaugurati i lavori per la condotta di risalita: obiettivo un mare più pulito

Un’infrastruttura lunga 5 km per migliorare la qualità del mare e garantire risorse idriche all’agricoltura

di Dario Nottola

Sono stati inaugurati questa mattina dal sindaco Mario Baccini, presso lo Stagno di Focene, all’interno del Consorzio di bonifica Litorale Nord, gli interventi per per la realizzazione della condotta di risalita: un’opera attesa da tempo ed assai strategica che ha come obiettivo il riuso delle acque irrigue, la riqualificazione ambientale delle aree di Maccarese e Fregene e, come diretta conseguenza, il miglioramento della qualità del mare tra Fregene e Focene.

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino si è fatta promotrice di tale riqualificazione, in particolare della qualità delle acque di balneazione e del recupero e riuso delle acque irrigue, ai fini del risparmio della risorsa idrica, per finalità agricole o sopperire a gravi carenze di siccità.

Il progetto, dopo che è stato potenziato dal Comune l’impianto idrovoro dello Stagno di Focene, con il supporto del Consorzio di bonifica del Litorale Nord, prevede ora una condotta interrata di risalita (“premente”) dallo Stagno di Focene al Canale delle Acque Alte di Maccarese. Il progetto è infatti alternativo allo smaltimento diretto in mare delle acque irrigue raccolte (e si pone di migliorare, di conseguenza, la qualità del mare) collettate nello Stagno di Focene dai canali di bonifica gestiti dal Consorzio.

Grazie a questa opera, le acque, filtrate e quindi decontaminate, saranno rilanciate a ciclo continuo verso il Canale delle Acque Alte di Maccarese mediante una condotta interrata in pressione della lunghezza di circa 5 km. I lavori, di alta ingegneria, sono stimati fino a dicembre 2026.

“Si tratta di un’opera molto importante per la Città, che coniuga innovazione, sostenibilità e attenzione all’ambiente, utilizzando risorse naturali, che nasce con la collaborazione del Consorzio, della Maccarese Spa, che ha concesso un chilometro di area di proprietà, ed il Gruppo Federici per i lavori. Il risultato sarà duplice: da un lato si garantisce l’irrigazione dei terreni agricoli, dall’altro si contribuira’ a mantenere più pulite le acque del nostro litorale – ha sottolineato Baccini al taglio del nastro, alla presenza di Andrea Renna, Direttore generale del Consorzio di bonifica e Claudio Destro, Ad della Maccarese Spa – Vogliamo lasciare un segno tangibile di come un’Amministrazione possa lavorare in sinergia con enti e consorzi per restituire valore al territorio. Grazie anche ai suggerimenti delle associazioni dei cittadini”.

Soddisfazione anche da parte del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord: “Siamo orgogliosi di aver portato avanti questi lavori insieme al Comune di Fiumicino. In un contesto in cui il cambiamento climatico si fa sempre più evidente, il recupero delle acque diventa una priorità”, ha evidenziato Renna.

Anche Claudio Destro ha espresso apprezzamento per il progetto: “Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che contribuisce in maniera concreta al miglioramento della balneabilità della zona di Fregene”.

Il Consigliere Comunale Mario Pascone esprime grande soddisfazione: “L’inizio di questo intervento rappresenta un momento importante non solo per la tutela ambientale, ma anche per la valorizzazione turistica di una località strategica come Fregene. La nuova condotta premente verso il Canale delle Acque Alte di Maccarese permetterà di evitare che acque non trattate finiscano in mare, migliorando la balneabilità e contribuendo alla salvaguardia del nostro litorale, da sempre una delle risorse più preziose del territorio. Fregene ha un potenziale enorme come destinazione turistica. Interventi come questo vanno esattamente nella direzione giusta: coniugano sostenibilità, innovazione e attenzione al territorio“.

Presenti, tra gli altri, alla cerimonia inaugurale, anche il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e gli assessori Stefano Costa ed Angelo Caroccia.