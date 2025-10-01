Focene, in cantiere la riqualificazione di un tratto del lungomare Rossini con la realizzazione di una rotatoria

A metà mese partiranno a Mare Nostrum i lavori per la rete fognate adibita alla raccolta delle acque piovane

di Umberto Serenelli

È scattato il conto alla rovescia per la riqualificazione di un tratto del lungomare Gioacchino Rossini con la conseguente costruzione di una rotatoria a Focene. Entro il 20 di questo mese è infatti prevista la gara d’appalto che punta a migliorare la viabilità nel quadrante di Mare Nostrum, comprensorio molto gettonato dal turismo estivo diretto al mare.

Gli interventi prevedono lo spianamento della stradale, ora in terra battuta e piena di buche, con la successiva posa di un tappeto d’asfalto su un tratto di circa 400 metri della litoranea tra gli stabilimenti Lido del Carabiniere e SunSet. La carreggiata sarà larga circa 9 metri con la posa, lungo i lati, di ciottolame e pietrisco in modo da garantire il drenaggio delle acque meteoriche. Prevista la costruzione del marciapiede su entrambi i lati che convergerà e quindi circonderà una rotatoria di oltre 20 metri di diametro. Nel rondò confluiranno via Luigi Cherubini, via Giuseppe Tartarini e via Giacomo Puccini su cui previsti i lavori di sistemazione. Le due opere che saranno munite di pubblica illuminazione e di un sistema di raccolta delle acque meteoriche.

A tal proposito l’assessorato ai Lavori pubblici ha previsto uno stanziamento di 390mila euro. “I lavori sul tratto di lungomare e la rotatoria contribuiranno a migliorare l’attuale viabilità, restituendo anche un qualificato decoro urbano alla zona”, precisa Giovanna Onorati, assessore ai Lavori Pubblici. La posa della prima pietra ci sarà all’inizio del 2026.

Per dare invece, ai costanti allagamenti che provocano disagi alla viabilità a nord di viale Focene e in via Giuseppe Verdi a Mare Nostrum, entro la metà del mese in corso inizierà la costruzione di una rete fognante adibita alla raccolta e smaltimento delle acque piovane.

“Non ne possiamo più di mettere le paratie davanti ai cancelli per impedire che l’acqua piovana, lungo viale Focene, finisca nei giardini e in alcuni casi dentro le abitazioni – dice una residente – Dopo una giornata di pioggia non è possibile camminare sui marciapiedi che vengono completamente allagati. Alcuni tratti si possono superare solo in barca“.

Il progetto prevede la posa di circa un chilometro di tubatura, a nord della principale arteria di Focene, che è stato diviso in quattro tranche a causa dei finanziamenti. Il primo step, di circa 250 metri, partirà da piazzale Paganini dove è prevista una vasca per raccolta con all’interno delle pompe di sollevamento collegate al canale di bonifica che proviene dall’idrovore e sfocia a mare.

“Seguiamo con particolare interesse l’inizio di questi interventi finalizzati al risanamento idrogeologico soprattutto di Mare Nostrum – conclude l’assessore Onorati – L’obiettivo è quello di dare una definitiva risposta alle aspettative dei residenti alle prese oggi con allagamenti e disagi“.

Il progetto è stato elaborato dalla società “Ingenium Engineering” di Orvieto e l’appalto, per un importo pari di 1,2 milioni di euro, vinto dalla ditta “New Verde”.