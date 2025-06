Focene, fine anno scolastico all’insegna dell’impegno civico e del rispetto dell’ambiente

Protagonisti una trentina di studenti e quattro professori in collaborazione con il Nuovo Comitato Cittadino Focene

di Dario Nottola

Fine anno scolastico, questa mattina a Focene, all’insegna dell’impegno civico e del rispetto dell’ambiente. Protagonisti una trentina di studenti e quattro professori della Scuola di Focene, scesi in campo attivamente, dalle 9, per una pulizia straordinaria del parco Azzurra Matiddi in collaborazione con il Nuovo Comitato Cittadino Focene.

Accanto alla bonifica dei rifiuti sparsi nell’area, i ragazzi hanno rimosso anche le scritte vandaliche che, di recente, hanno imbrattato i muretti del parco, assai frequentato dalle famiglie e dai giovani stessi.

Un giovane del Comitato, Francesco Sarria, Guida Escursionistica Ambientale, ha tenuto poi una mini-lezione di ecologia. Un bel modo, comunitario, per concludere un anno di attività scolastica e che, speriamo, possa essere di esempio civico.

(Foto Nuovo Comitato Cittadino Focene)