Focene, erosione davanti al Baraonda: stop ai lavori per approfondire il progetto

Comune, Regione Lazio e cittadini a confronto sulla situazione del litorale. Il sindaco Baccini sospende la procedura prevista per settembre: “Serve individuare una soluzione efficace, duratura e sostenibile”

Si ferma, almeno per il momento, l’iter per i lavori contro l’erosione costiera nel tratto di litorale di Focene davanti al Baraonda. La decisione è arrivata al termine di un incontro tra il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, una delegazione di cittadini e una rappresentanza della Regione Lazio, convocato per fare il punto sulle opere previste nell’area.

Al centro del confronto il progetto finanziato dalla Regione e programmato per il mese di settembre, pensato come intervento migliorativo in attesa di arrivare a una soluzione strutturale e definitiva al problema dell’erosione.

Durante la riunione i cittadini hanno espresso osservazioni e perplessità sulle modalità di realizzazione delle opere e, soprattutto, sulla loro capacità di garantire risultati nel tempo. Una posizione che ha portato Comune e Regione a valutare la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici prima di procedere.

Il tratto di costa antistante il Baraonda presenta infatti caratteristiche differenti rispetto ad altre zone del litorale di Fiumicino. In particolare, la formazione di un’insenatura e le specifiche dinamiche erosive registrate nell’area richiedono, secondo l’amministrazione, un’analisi più dettagliata per comprendere le cause del fenomeno e individuare l’intervento più adatto.

“Il confronto con i cittadini è stato utile e costruttivo – ha spiegato il sindaco Mario Baccini – Sul resto del nostro litorale gli interventi realizzati hanno prodotto risultati positivi. Dobbiamo quindi comprendere fino in fondo perché proprio nel tratto antistante il Baraonda si sia determinata questa particolare conformazione della costa e quali siano le soluzioni più efficaci per evitare che il fenomeno si ripresenti”.

Da qui la scelta di sospendere la prosecuzione della procedura per l’attuazione dei lavori, in modo da consentire nuove verifiche e un confronto tecnico con la Regione Lazio.

“Valuteremo insieme ai tecnici e alla Regione le condizioni migliori per intervenire – ha aggiunto Baccini – Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza la costa e individuare la soluzione più efficace, duratura e sostenibile”.

La questione dell’erosione a Focene resta dunque aperta. Prima di dare il via alle opere, Comune e Regione intendono approfondire le particolari condizioni del tratto di costa davanti al Baraonda, anche alla luce delle osservazioni avanzate dai residenti, per evitare interventi temporanei che non siano in grado di contrastare il fenomeno nel lungo periodo.