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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Focene, chiusura temporanea del Parco “Azzurra Matiddi” per lavori di riqualificazione

Interventi per sicurezza e decoro: nuovi giochi, panchine e rifacimento dell’area ludica

 

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che, a partire dal 30 marzo 2026 e per una durata di 12 giorni consecutivi, il Parco comunale “Azzurra Matiddi”, in via dei Dentali a Focene, resterà temporaneamente chiuso al pubblico. La riapertura avverrà al termine dei lavori, salvo eventuali proroghe legate alla conclusione degli interventi. La chiusura si rende necessaria per consentire importanti lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area ludica.

 

 

“L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi dedicati ai più piccoli e rendere il parco più moderno e fruibile per tutta la cittadinanza – dichiara l’Assessore ai Parchi Stefano Costa –. I lavori prevedono l’installazione di un nuovo gioco multifunzione, il rifacimento del sottofondo antitrauma, l’inserimento di nuove panchine e ulteriori interventi di sistemazione degli arredi presenti. Continuiamo a investire nella qualità degli spazi pubblici in tutte le località presenti sul nostro territorio.”

 

 

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Assessore Stefano Costa parco Azzurra Matiddi
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