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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

Focene, chiusura al transito di via delle Pinne per lavori urgenti

Intervento sul collettore fognario dal 30 marzo al 24 aprile

 

A Focene chiusura al transito di via delle Pinne tra i civici 57 e 63 per lavori urgenti di riparazione del collettore fognario.

 

Dal 30/03/2026 al 24/04/2026, per permettere lo svolgimento di lavori urgenti per la riparazione del collettore fognario, in via delle Pinne a Focene, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle ore 08:00 del 30 marzo:

 

– chiusura temporanea al traffico veicolare di via delle Pinne tra il civ.57 e il civ.63;

– istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione ambo i lati nel tratto interessato dai lavori con preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h;

– apposizione del divieto di sosta/fermata zona rimozione ambo i lati sul tratto interessato dai lavori;

– chiusura temporanea al traffico veicolare escluso traffico locale e mezzi di soccorso;

– istituzione temporanea del doppio senso di marcia su via delle Pinne fino al completamento dei lavori.

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Focene
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