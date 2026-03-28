Supernova non si ferma: altra vittoria al Pala

DBS Roma ko 85-67. Coach Pasquinelli: “La squadra ha risposto presente”

Soltanto vittorie, una più bella dell’altra. La Supernova Fiumicino chiude la sua fase regolare casalinga con tutti successi, come nessuno nel girone C di DR1, questo perché anche DBS Roma non ha potuto nulla al Pala Supernova (85-67 il finale).

Con capitan Parlato fermo ai box, coach Pasquinelli alza inizialmente il quintetto con Rinaldi e a partita in corso con Alfieri che si inserisce di prepotenza nella partita e tradotto nell’unico vero break del primo tempo (+15 a inizio secondo quarto). Inizialmente, infatti, i rossoneri fanno fatica a scalare le marce e così DBS, brava a non mettersi mai paura, resta sempre attaccata al punteggio. Non solo in avvio di partita nel momento più complicato, ma per certi versi anche nel terzo quarto nonostante il motore della Supernova inizi finalmente a salire di giri (impattante Galan nel pitturato, per lui in totale 20 punti e 30 rimbalzi). Riconquistato, però, il nuovo il +15 Norcino e soci guidano senza più alcun problema fino alla sirena conclusiva.

A fine gara coach Roberto Pasquinelli ha analizzato la prova dei suoi: “La squadra è cresciuta tanto negli ultimi mesi, specie se ripensiamo a ciò che accadde a Cassino. Eravamo, infatti, curiosi di vedere di nuovo la squadra senza il capitano e la risposta c’è stata da parte dei ragazzi che fisicamente stanno bene grazie al lavoro del preparatore Raia e alla collaborazione del mio vice Pellegrini. A questo punto, complice il prossimo turno di riposo, ripassiamo la palla a Veroli e poi capiremo come finirà la fase regolare”.

SUPERNOVA FIUMICINO-DBS 85-67 (25-12, 42-39, 68-56)

Supernova: Madonna 7, Norcino 17, Vivero 10, Galan 20, Parroccini 3, Alfieri 6, Alongi 5, Rinaldi 2, Gil, Di Natale 15. Coach: Pasquinelli