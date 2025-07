Fiumicino: ZTL via Torre Clementina, tra criticità e fiducia

Preoccupati i titolari di attività commerciali e ristoratori, fiduciosi i cittadini residenti nel centro storico

di Fernanda De Nitto



Da venerdì ha preso il via la nuova ZTL sperimentale su Via Torre Clementina, nel centro storico di Fiumicino. La zona a traffico limitato è stata istituita dall’Amministrazione Comunale al fine di valutare la densità di traffico che incide sulla storica arteria, rispetto a conclamati episodi di parcheggio selvaggio e caoticità dell’intera area, letteralmente presa d’assalto durante i fine settimana da turisti, romani e residenti.

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di ridefinire le condizioni di accesso alla città, riducendo la circolazione veicolare privata a favore dello sviluppo della mobilità pedonale, applicando il principio di sostenibilità mediante l’ottimizzazione del trasporto pubblico locale, privilegiando un sistema di spostamenti meno impattante, anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico.

Nei primi giorni di sperimentazione è evidente il netto cambiamento della strada, passata da una presenza massiccia di automobili parcheggiate in ogni dove, a una arteria scorrevole, con pochi posti auto occupati.

Commercianti e residenti rispetto alla nuova sperimentazione hanno opinioni piuttosto contrastanti che vanno dalla fiducia dei cittadini che abitano nel centro storico, e che in parte si sentono riappropriati della loro identità locale, alla preoccupazione di titolari di attività commerciali e, soprattutto ristoratori.

Ciò che hanno evidenziato le attività produttive della zona è la gestione piuttosto repentina della sperimentazione avviata senza un effettivo confronto a stretto giro, con tutti coloro che sono coinvolti dalle nuove disposizioni, anche a livello di comunicazione.

La fascia oraria prescelta per l’istituzione della ZTL riguarda le ore serali, dalle 18.00 alle 24.00, andando ad incidere specificatamente sulla movida locale tra aperitivi e cene. Ma ad essere penalizzati per l’orario possono essere sicuramente i commercianti, titolari di attività produttive e non ristorative, che alla chiusura della strada sono ancora aperti al pubblico con una clientela che registra alcune difficoltà per raggiungere i vari negozi siti nel centro storico della Città.

La nuova disposizione prevede, altresì, l’utilizzo del plateatico di Via Foce Micina quale parcheggio di scambio per tutti i visitatori che intendono recarsi nella zona centrale. Mediante l’utilizzo della linea 7, destinata al percorso cittadino nel centro storico, si può raggiungere con facilità Via Torre Clementina, prorogando il servizio fino al termine della ZTL.

In questi primi giorni, però, sembra che non sia ancora ben compresa tale opportunità ed il parcheggio, soprattutto nelle prime ore serali, risulta praticamente inutilizzato. Mentre a farne le spese di questa nuova sperimentazione sono tutte le strade adiacenti Via Torre Clementina che risultano essere oggetto di ricerche spasmodiche di parcheggi, anche nelle aree più improbabili e pericolose. La Polizia Locale, impegnata nelle operazioni di controllo, ovviamente non può garantire una attenzione capillare anche per le zone limitrofe.

E’ evidente che ogni centro storico che si rispetti richiede un controllo e una gestione particolarizzata riguardo la mobilità ma c’è una evidente preoccupazione, endemica al cambiamento, su quanto la sperimentazione possa tramutarsi in abitudine e venire veramente incontro alle esigenze di tutti coloro che per ragioni di lavoro o di residenza transitano o vivono nella zona. Sarà il tempo a stabilire se un’azione così coercitiva possa essere la soluzione migliore a garanzia di ordine e mobilità sostenibile.