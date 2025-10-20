Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 20 Ottobre 2025

Fiumicino verso la svolta logistica: ZLS a un passo dal via

Baccini e Righini tracciano la rotta per fare del Comune un hub strategico del Lazio. “Semplificazioni e investimenti per far crescere il territorio”

 

Fiumicino si prepara a diventare uno dei poli logistici più strategici del Lazio grazie all’avanzamento della Zona Logistica Semplificata (ZLS). Oggi, il Sindaco Mario Baccini ha incontrato l’Assessore regionale alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, per fare il punto sul progetto che promette di trasformare il territorio comunale in un hub di crescita e innovazione. All’incontro ha partecipato anche l’Assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa.

 

“Siamo soddisfatti che la Regione Lazio abbia completato la fase istruttoria per l’istituzione della ZLS, un passaggio strategico che apre nuove e importanti prospettive di crescita per Fiumicino e che garantirà semplificazioni burocratiche e nuovi incentivi. La ZLS si tradurrà in investimenti concreti e in uno sviluppo economico significativo per il nostro territorio” dichiara il Primo Cittadino.

 

Il Sindaco ha inoltre evidenziato la necessità di coniugare lo sviluppo economico con la tutela ambientale: “Insieme all’Assessore Costa stiamo lavorando affinché lo sviluppo logistico sia accompagnato da un’attenzione rigorosa alla sostenibilità, con l’obiettivo di preservare le nostre risorse naturali e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

 

 

