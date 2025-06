Fiumicino, vasto incendio in via delle Conchiglie

Via Foce Micina chiusa al traffico per consentire l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco

di Fernanda De Nitto

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando, dal primo pomeriggio di oggi, la zona di Fiumicino compresa tra Via delle Conchiglie e Via Foce Micina.

Ad andare a fuoco i terreni a ridosso di Via delle Conchiglie, che a causa del vento teso in poco tempo hanno visto il propagarsi delle fiamme a ridosso delle abitazioni e delle attività aziendali e commerciali presenti nella zona.

Via Foce Micina risulta momentaneamente chiusa al traffico, da parte della Polizia Locale di Fiumicino, per consentire alle squadre dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenute per domare l’incendio di operare con prontezza sia sul lato stradale che direttamente all’interno dei campi.

L’area interessata dall’incendio presenta all’interno diverse sterpaglie e plausibili materiali di risulta da cantiere, visto il propagarsi di un fumo piuttosto denso e scuro.

Preoccupazione per gli abitanti della zona e i titolari di attività commerciali di Via Foce Micina che, al propagarsi dell’incendio, si sono precipitati in strada al fine di verificare quanto stava accadendo ed allontanare dall’area interessa dal rogo automobili e persone.

Sul posto a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, oltre i mezzi antincendio e le autobotti dei pompieri, i Carabinieri della limitrofa sede, i sanitari del 118, la ANVVFC di Fiumicino e la Polizia Locale.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio risulta ormai in fase di spegnimento. Per il momento non si registrano danni ad abitazioni o cose.