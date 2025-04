Fiumicino, tutti gli appuntamenti di primavera nel weekend sul territorio

Tanti gli eventi che spazieranno tra musica, enogastronomia, storia e cultura

di Dario Nottola

Sono tanti gli appuntamenti di primavera nel weekend sul territorio di Fiumicino, che spazieranno tra musica, enogastronomia, storia, folklore, agricoltura: domenica 13 aprile, dalle 15 alle 18, a Villa Guglielmi, va in scena la 12ª edizione della “Festa di Corte”, patrocinata dal Comune ed organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino, con ingresso libero. La kermesse propone una rievocazione storica dei fasti della Settecentesca Villa, che ospitò anche Claude Debussy, con figuranti in abiti d’epoca ispirati alla fine dell’Ottocento, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella storia locale. Il momento centrale dell’evento sarà il “Gran Ballo”, curato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica. A completare il percorso culturale, nelle sale espositive sarà allestita una mostra fotografica che racconta l’evoluzione dell’edificio dalla fine degli anni Cinquanta fino al 1998. Inoltre, giochi d’epoca per i bambini e sarà possibile visitare la mostra “Saluti da Fiumicino”, un’esposizione di foto d’archivio e cartoline d’epoca appartenenti a due collezionisti locali, testimonianza preziosa della memoria storica del territorio.

Sabato 12 e domenica 13 va in scena anche la “Festa della Terra”, in via Redipuglia, ad Isola Sacra. La sagra agroalimentare e artigianato è patrocinata dal Comune e organizzata dall’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra. Sono previsti, a partire dalle ore 10 fino alle 18, eventi, degustazioni e laboratori ludo-didattici per bambini e adulti, tutti gratuiti, con un mercatino agro alimentare con frutta, verdura, miele, orto, fiori, accanto a stand tematici con approfondimenti e curiosità sul mondo della natura e dell’agricoltura sostenibile.

Sabato 12 e domenica 13 aprile il Museo del Saxofono di Fiumicino ospiterà eventi e concerti dedicati agli appassionati di musica e cultura, patrocinati dal Comune. Il primo concerto, sabato, alle 21, è affidato al “Mediterranean Jazz Quartet” che si nutre delle influenze artistiche del bacino del Mediterraneo, con sonorità che richiamano la tradizione latina, le scale orientali e le forme del jazz contemporaneo. Domenica, alle 11, è in programma anche una originale visita guidata alle collezioni del museo che prevede delle performance musicali dal vivo. La visita è a cura del Direttore del museo, Attilio Berni, con tema “Il saxofono e le sue metamorfosi”. Alle 18.30, poi, il Museo ospiterà il concerto “Echoes of the Time”, una riflessione sonora sulla contemporaneità che si traduce in cinque opere tra voce, strumenti ed elettronica. Le composizioni, firmate da Francesco Telli, Christian Banasik, Giorgio Nottoli e Giovanni Costantini, affrontano temi profondi e attualissimi: dal femminicidio al trauma del presente, dalle migrazioni alla dimensione interiore del respiro. Gli eventi di domenica sono gratuiti per i cittadini di Fiumicino, previo ritiro di un biglietto omaggio all’ingresso del Museo.

Infine, approda a Fiumicino, in 4 tappe, la manifestazione “Scrittori da bere e Musica da assaggiare“, il format ideato e organizzato dal Music international compound. Il progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino e realizzato con il contributo della Regione Lazio, si svolge in collaborazione con le Pro Loco, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio. Un vero e proprio percorso all’insegna della letteratura, della musica e dell’enogastronomia che apre i battenti sabato 12 aprile a Villa Guglielmi ad Isola Sacra, per proseguire domenica 18 maggio presso il Castello di Maccarese, domenica 14 settembre nella cantina del Castello di Torre in Pietra, e sabato 11 ottobre al Tiber Hotel a Fiumicino.

“Abbiamo una delle flotte pescherecce più importanti del Lazio, insieme a grandi aziende agricole e numerose piccole realtà che producono eccellenze locali come vino, formaggi e birra. Un evento che unisce musica, sapori e tradizione rappresenta perfettamente il valore del nostro territorio e ne esalta le potenzialità. Un’iniziativa all’altezza della nostra identità e della vocazione produttiva che ci contraddistingue” dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli. Sabato 12 aprile, alle 18, Daniela Brancati, giornalista e scrittrice, presidente del Music international compound, guiderà il pubblico nella scoperta dei temi legati a quattro libri: “L’Alfabeto inutile, monologo per un hikikomori” scritto da Michele Caccamo, “I titoli di coda di una vita insieme” di Diego De Silva, “Fratelli di Chat” di Giacomo Salvini ed “Equilibriste. Famiglia, lavoro, passioni. Incastri coraggiosi (e possibili)” il libro scritto dalla giornalista Silvia Volpi. Al termine, per lo spazio: “Quattro passi fra i ricordi di Fregene”, il giornalista Fabrizio Monaco interverrà per parlare di uno dei luoghi simbolo del litorale romano. Alle 19, “I produttori si raccontano”. Una degustazione con rinomati chef locali, tra i profumi della terra e del mare, concluderà l’evento.