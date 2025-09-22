Fiumicino Tributi accelera sulla digitalizzazione dei servizi

Attivati nuovi strumenti online per semplificare le procedure, ridurre code e garantire più efficienza a cittadini e imprese

Fiumicino Tributi compie nuovi e significativi passi verso la digitalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sia in ambito tributario che nella gestione delle sanzioni amministrative generate dalle violazioni al Codice della Strada. L’obiettivo è ridurre progressivamente le code agli sportelli e limitare l’uso della corrispondenza cartacea per la trasmissione di istanze e documenti.

Sul sito ufficiale www.fiumicinotributi.it, nella sezione dedicata al Canone Unico Patrimoniale (CUP), è attivo il servizio online di Ravvedimento Operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare in autonomia eventuali ritardi nei pagamenti relativi all’occupazione di suolo pubblico o all’esposizione di mezzi pubblicitari.

Il servizio offre:

– Il calcolo aggiornato dell’importo dovuto (comprensivo di tributo, sanzioni ridotte e interessi);

– La generazione dell’avviso di pagamento pagoPA.

Lo strumento è utilizzabile fino a quando non viene avviato un accertamento formale e rappresenta una soluzione semplice ed efficace per mettersi in regola volontariamente, evitando sanzioni più pesanti.

Fiumicino Tributi ha inoltre potenziato i servizi digitali anche per la gestione delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada, in particolare nei confronti delle società di autonoleggio. È stato infatti attivato un form online, sul sito dell’azienda nella sezione riservata al Servizio CdS-Contravvenzioni, che consente alle società di autonoleggio di comunicare i dati del locatario a cui era affidato il veicolo, evitando così il possibile invio di un avviso bonario. Il servizio permette di non gravare i contravventori di ulteriori sanzioni e interessi dovuti a possibili ritardi nelle notifiche degli atti e consente di:

– Compilare direttamente online i dati richiesti;

– Allegare eventuale documentazione necessaria (contratto di noleggio, ricevuta di presentazione, etc.);

– Trasmettere in modo sicuro e tracciabile le informazioni richieste.

Si tratta di nuovi servizi online che rappresentano un ulteriore passo in avanti nella semplificazione delle procedure, nell’ottica di una società al servizio della Pubblica Amministrazione e sempre più vicina ai cittadini e alle imprese.