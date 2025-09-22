Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

Fiumicino Tributi accelera sulla digitalizzazione dei servizi

Attivati nuovi strumenti online per semplificare le procedure, ridurre code e garantire più efficienza a cittadini e imprese

 

 

Fiumicino Tributi compie nuovi e significativi passi verso la digitalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sia in ambito tributario che nella gestione delle sanzioni amministrative generate dalle violazioni al Codice della Strada. L’obiettivo è ridurre progressivamente le code agli sportelli e limitare l’uso della corrispondenza cartacea per la trasmissione di istanze e documenti.

 

Sul sito ufficiale www.fiumicinotributi.it, nella sezione dedicata al Canone Unico Patrimoniale (CUP), è attivo il servizio online di Ravvedimento Operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare in autonomia eventuali ritardi nei pagamenti relativi all’occupazione di suolo pubblico o all’esposizione di mezzi pubblicitari.

 

 

Il servizio offre:

 

 

– Il calcolo aggiornato dell’importo dovuto (comprensivo di tributo, sanzioni ridotte e interessi);

 

– La generazione dell’avviso di pagamento pagoPA.

 

 

Lo strumento è utilizzabile fino a quando non viene avviato un accertamento formale e rappresenta una soluzione semplice ed efficace per mettersi in regola volontariamente, evitando sanzioni più pesanti.

 

Fiumicino Tributi ha inoltre potenziato i servizi digitali anche per la gestione delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada, in particolare nei confronti delle società di autonoleggio. È stato infatti attivato un form online, sul sito dell’azienda nella sezione riservata al Servizio CdS-Contravvenzioni, che consente alle società di autonoleggio di comunicare i dati del locatario a cui era affidato il veicolo, evitando così il possibile invio di un avviso bonario. Il servizio permette di non gravare i contravventori di ulteriori sanzioni e interessi dovuti a possibili ritardi nelle notifiche degli atti e consente di:

 

– Compilare direttamente online i dati richiesti;

– Allegare eventuale documentazione necessaria (contratto di noleggio, ricevuta di presentazione, etc.);

– Trasmettere in modo sicuro e tracciabile le informazioni richieste.

 

Si tratta di nuovi servizi online che rappresentano un ulteriore passo in avanti nella semplificazione delle procedure, nell’ottica di una società al servizio della Pubblica Amministrazione e sempre più vicina ai cittadini e alle imprese.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Fiumicino Tributi
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino e Ostia unite per la Palestina

lunedì, 22 Settembre 2025
Sport

Calcio, vittoria del Fregene 1948 nella prima giornata di campionato

lunedì, 22 Settembre 2025

Tornano a Torrimpietra “Le Zucche di Barbabianca”

lunedì, 22 Settembre 2025
Cronaca

Fiumicino Tributi accelera sulla digitalizzazione dei servizi

lunedì, 22 Settembre 2025
Focus

"La Terra del Drago": rievocazione storica al Castello di San Giorgio di Maccarese

lunedì, 22 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz