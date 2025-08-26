Fiumicino torna protagonista della nautica: varato il maxi catamarano C-Cat 65

Il gioiello di Comar Yachts segna la rinascita dell’imprenditoria locale e rilancia la tradizione cantieristica del territorio

di Dario Nottola

Una giornata “storica” per l’imprenditoria locale: Fiumicino riparte alla grande nel settore della costruzione nautica e lancia, grazie a Comar Yachts, un segnale il futuro dell’imprenditoria locale.

Alle 06 di oggi, tra la curiosità di molti, il nuovo C-Cat 65 di Comar Yachts è stato varato ed è nelle acque della Fossa Traianea (Tevere), antistanti al Cantiere, lungo il porto canale di Fiumicino. Attualmente è il più grande catamarano sport cruise in costruzione in Italia.

Il maxi catamarano, lungo 21 metri e largo 9,20 ha toccato l’acqua, sollevato da una gru, mostrando totalmente le sue linee: strette, filanti e tondeggianti studiate per essere un multiscafo veloce, accogliente e con grande stile. Non è passato inosservato il suo colore sabbia-dorata che con il sorgere del sole diventava via via più luminoso.

“E’ il risultato del lavoro di una cinquantina di persone impegnate, per circa 40mila ore complessive, nell’arco degli ultimi due anni; oltre 4mila le ore di studio del progetto condivise tra lo Studio Tecnico del Cantiere, il progettista Enrico Contreas, lo studio di ingegneria Naval Design per la parte strutturale e l’idrodinamica ed i designer Marco Amadio & C – sottolinea con grande soddisfazione Massimo Guardigli di Comar Yachts – Questo varo segna un momento importante per Fiumicino. Il C-Cat 65 è attualmente il più grande catamarano sport cruise in costruzione in Italia. E che venga costruito a Fiumicino è un segnale verso gli altri imprenditori ed un invito a riprendere le produzioni per ridare a Fiumicino la posizione baricentrica nel settore della costruzione nautica, come da sua vocazione e lunga tradizione”.

Foto Credit: comaryachts@valeriosebastiani