Fiumicino, torna la XIV edizione del “Memorial Simone Costa”

Dal 19 maggio al 21 giugno, un mese di sport e sano divertimento in ricordo di Simone, scomparso nel 2011

di Dario Nottola

Un torneo che tiene viva la memoria di un ragazzo di Fiumicino, di 17 anni, scomparso tragicamente nel dicembre del 2011, e che è ormai anche un appuntamento calcistico giovanile tra i più attesi nel panorama laziale, cresciuto molto per l’interesse agonistico e socio-educativo. Dal 19 maggio al 21 giugno va in scena la XIV edizione del “Memorial Simone Costa”, patrocinato dal Comune, in programma presso i centri sportivi “Piero Garbaglia” e “Sporting Club Isola Sacra”, in collaborazione con il Fiumicino Calcio 1926. La famiglia Costa tiene tanto all’evento, che riunisce centinaia di ragazzi di società calcistiche romane e laziali, per un mese di sport e di sano divertimento, ricordando Simone che amava giocare a calcio nella sua città. Un evento che rappresenta una grande emozione per tutti coloro che hanno conosciuto ed amato Simone e che è diventato un punto di riferimento sportivo ed educativo.

Il cartellone prevede, complessivamente, ben 192 partite che vedranno scendere in campo le categorie dal 2012 al 2017. Tra i club iscritti e che danno lustro al Torneo, l’AS Roma, il Trastevere, l’Ostia Mare, Totti Soccer, Cortina Sporting Club, Fregene, Ostia Antica, ecc.

“È un appuntamento dedicato al nostro Simone, ricordandolo su questi campi di calcio, quando da piccolo correva e giocava, e che vuole sempre trasmettere valori positivi, unendo sport e giovanissimi. Il “Garbaglia” per me è casa. Iniziammo in sordina ed ora siamo già al 14° anno di un evento, che parte da una ferita che non si rimarginerà mai, ma che, orgogliosi del livello che ha raggiunto, vuole sottolineare i valori dello sport, come ricordiamo a tutti gli allenatori dei ragazzi: vincere ok ma sempre con un sano spirito sportivo. La festa finale, poi, spero rimanga sempre nei loro cuori. Quando finisce il Memorial il giorno dopo già si comincia a lavorare per la prossima edizione”, afferma Stefano Costa, che ringrazia per il grande lavoro organizzativo i Presidenti del Fiumicino Calcio, Simone Munaretto ed Alessandro Perocchi, gli staff, il Direttore Francesco De Nicolo e Sara Di Lemma.