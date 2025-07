Fiumicino, tolleranza zero contro chi sporca la città

Costa: “Grazie alla collaborazione della Polizia Locale, stiamo provvedendo ad effettuare dei controlli mirati”

di Fernanda De Nitto

L’attenzione al territorio e al decoro urbano sono predominanti tra gli obiettivi posti in essere dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Fiumicino. Azioni di controllo dei territori, bonifica e gestione urbana costituiscono la quotidiana opera di prevenzione ed attenzione riservata a tutte le località della città.

L’Assessore all’Ambiente Stefano Costa è sempre in prima linea in tutte le questioni ambientali, impegnandosi personalmente, insieme con gli uffici preposti, in costanti attività di contrasto e supervisione contro chi deturpa e offende la Città.

Assessore, purtroppo il territorio di Fiumicino, da nord a sud, a causa di inciviltà e scarsa responsabilità è spesso oltraggiato da coloro che, quasi con crudeltà, abbandonano ogni tipo di rifiuti nei luoghi più disparati della Città. Quali le azioni messe in campo contro questo deplorevole scenario?

“Come Assessorato siamo costantemente operativi nella bonifica e pulizia di tutti i territori dove, purtroppo, per irresponsabilità e quasi crudeltà si continuano ad abbandonare ogni tipo di rifiuto, da quello domestico ai materiali di risulta di cantieri ed attività lavorative, soprattutto edili. Pochi giorni fa siamo intervenuti su diversi luoghi riportando i territori alla loro naturale bellezza, tentando nella maggior parte dei casi anche di risalire agli artefici di tali deplorevoli azioni. Per tale ragione desidero invitare tutti a mantenere dei comportamenti adeguati e coscienti, soprattutto maggiormente rispettosi per il territorio. Grazie alla fattiva collaborazione della Polizia Locale stiamo, altresì, provvedendo ad effettuare dei controlli mirati su eventuali situazioni di danno ambientale e naturalistico, con lo scopo di garantire sicurezza e tutela di tutti i cittadini”.

Rispetto alla stagione estiva, ormai avviata, quali le attività promosse per una gestione oculata dei servizi balneari, data anche l’elevata presenza di turisti e bagnanti che quotidianamente assiepano le nostre spiagge?

“Per le strutture balneari di tutto il Comune abbiamo predisposto un conferimento speciale dei rifiuti, invitando gli stessi gestori ad essere responsabili rispetto a quanto programmato ed organizzato per il ritiro. E’ importante, in questo caso, rispettare l’orario di posizionamento, negli appositi punti di raccolta, dei contenitori carrellati per evitare l’accumulo prolungato dei materiali da gettare in prossimità delle strutture balneari, contribuendo in tal maniera a mantenere pulito ed ordinato l’ambiente urbano, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso turistico”.

Tra le imponenti azioni di bonifica e contrasto al degrado che sono in corso nel territorio risulta di rilevante importanza l’azione messa in campo presso l’ex Vecchia Scogliera di Via del Faro. Come si sta procedendo per un luogo dal paesaggio ameno da troppo tempo, oltraggiato da un imbarbarimento incontrollato?

“Rispetto alla bonifica della Vecchia Scogliera si sta procedendo per step. La ditta incaricata alla pulizia e raccolta dei rifiuti ha già effettuato una prima imponente operazione che ha riguardato in particolare tutti gli ambienti esterni ed interni, riempiendo già un primo scarrabile. Come Amministrazione stiamo controllando costantemente affinchè, in tempi accettabili, sia eseguito l’intero intervento di pulizia“.

In tutto questo risulta essenziale il ruolo della Fiumicino Tributi, in particolare nella gestione della Tari. Quanto è rilevante la società “in house providing” nel servizio di gestione e riscossione delle entrate comunali?

“Con risultati quasi inaspettati stiamo combattendo l’evasione, in particolare della Tari, riuscendo a controllare e vagliare molte situazioni, attraverso un setaccio territoriale tra risultanze catastali e banche dati. Con la responsabilità e la partecipazione di tutti si potrà garantire un servizio efficiente, con una raccolta differenziata che ad oggi supera l’80%. Nell’ambito del nuovo sistema di gestione dei rifiuti mi preme avvisare i cittadini, che ancora non hanno provveduto al ritiro dei nuovi contenitori, a presentarsi tempestivamente presso gli uffici messi a disposizione dal gestore presso Villa Guglielmi. Tali attrezzature sono obbligatorie per tutti gli utenti del territorio comunale e necessarie per garantire una corretta ed efficiente raccolta differenziata in tutto il comune”.