Fiumicino, svolta per il patrimonio pubblico: 780mila euro dalla Regione per valorizzare immobili e aree storiche

Accordo tra Regione Lazio e Comune per il trasferimento e la riqualificazione di aree verdi, strade, scuole ed edifici pubblici. Al centro del piano anche il recupero del Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra. Baccini: “Un risultato epocale, atteso da decenni”

di Fernanda De Nitto

E’ stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che la Regione Lazio ha trasferito al Comune di Fiumicino, con l’obiettivo di rafforzare un percorso istituzionale finalizzato alla promozione di luoghi, spazi e strutture di interesse collettettivo, destinate a nuove azioni di rigenerazione urbana.

Ad illustrare la proposta di deliberazione della Giunta Regionale l’Assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, che ha approvato lo schema del nuovo Accordo di collaborazione tra i due enti, insieme al Sindaco Mario Baccini, al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e all’Assessore al demanio e patrimonio Angelo Caroccia.

Il provvedimento punta a proseguire le attività già avviate e ad accelerare le procedure per la razionalizzazione, la dismissione e la valorizzazione dei beni regionali presenti nel territorio comunale, attraverso una collaborazione tecnico-amministrativa tra i due enti.

“Un risultato epocale per Fiumicino – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Con questo accordo compiamo un passo decisivo, atteso da decenni, verso il recupero di un patrimonio storico e identitario della nostra città. Ringrazio la Regione Lazio e l’Assessore Ghera per aver condiviso con noi un obiettivo che oggi diventa concreto. Restituiamo valore alla nostra storia e apriamo nuove prospettive per il futuro del territorio”.

“La Regione Lazio ha avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale che stiamo portando avanti attraverso la positiva sinergia con gli Enti Locali. Obiettivo della Regione Lazio è riqualificare e rendere fruibile per i cittadini spazi che hanno un valore identitario per i territori” ha affermato l’assessore al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Nello specifico la Regione per incentivare la valorizzazione dei beni presenti sul territorio e per sostenere le attività tecniche e amministrative finanzierà tale delibera con una cifra pari a 780mila euro. L’impegno finanziario permetterà di superare le frammentazioni proprietarie che possono ostacolare la gestione delle aree e favorire una programmazione più organica degli interventi pubblici.

Tra le proprietà regionali da dismettere in tutto il tutto di Fiumicino vi sono diverse aree verdi, strade, scuole, edifici storici e servizi.

Nell’immediato si procederà alla dismissione di: verde pubblico attrezzato, strade pubbliche, l’immobile adibito a uffici comunali di Palidoro, tutte le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica e quelle dove insistono edifici scolastici realizzati dall’Amministrazione Comunale, oltre il Borgo dei Bonificatori di Isola Sacra.

Per questi beni, Regione e Comune avvieranno le attività propedeutiche necessarie a rendere possibile e tempestivo il trasferimento della proprietà, secondo le procedure previste dalla normativa. Si tratta di un passaggio significativo per migliorare la gestione degli spazi pubblici, programmare interventi di riqualificazione e garantire una maggiore integrazione tra patrimonio, servizi e qualità urbana.

Particolare attenzione sarà riposta per il Borgo dei Bonificatori quale luogo particolarmente significativo per la storia di Isola Sacra e per la memoria delle trasformazioni che hanno reso possibile lo sviluppo del territorio.

Gli immobili censiti sono riconducibili al patrimonio proveniente dall’Opera Nazionale Combattenti e comprendono fabbricati rurali e un silos, testimonianze del passato agricolo e delle attività legate alla bonifica. La prospettiva è quella di inserire quest’area in una visione complessiva di recupero e valorizzazione, capace di coniugare la memoria storica, la tutela del paesaggio e nuove opportunità di fruizione pubblica ed anche storico. Infatti nelle stesse aree spiccano alcune testimonianze archeologiche di alto valore tra cui le Terme di Matidia e la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, oggetto di futuri e distinti procedimenti patrimoniali.

Il nuovo accordo offre l’opportunità di costruire una strategia territoriale che non si limiti alla gestione dei singoli immobili, ma metta in relazione spazi pubblici, servizi, patrimonio storico e identità locale. La collaborazione tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino potrà favorire interventi di riqualificazione urbana, recupero delle aree verdi, miglioramento delle infrastrutture e valorizzazione dei luoghi di interesse collettivo, nel rispetto della pianificazione urbanistica e dei vincoli di tutela applicabili.