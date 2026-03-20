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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 20 Marzo 2026

Circa 550 studenti protagonisti della 4ª edizione del “Cross Scolastico Fiumicino”

Quarta edizione nel Vivaio di Maccarese tra sport, natura e socialità; protagonisti gli istituti del territorio.

 


di Dario Nottola

 

Circa 550 studenti sono stati protagonisti della quarta edizione del “Cross Scolastico Fiumicino”. La tradizionale gara campestre si è svolta nella splendida cornice del Vivaio di Maccarese, promossa da Maccarese S.p.A. in collaborazione con ASD Atletica Villa Guglielmi e il Comune di Fiumicino e con il supporto di Aeroporti di Roma.

 

I 550 ragazzi, provenienti dagli Istituti Comprensivi del Comune di Fiumicino, hanno corso su due percorsi immersi nella natura, dedicati alle classi prima, seconda e terza media. Un’occasione speciale per scoprire l’atletica e vivere lo sport all’aria aperta. Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità, che conferma questa manifestazione come momento prezioso per la comunità scolastica e sportiva del territorio.

 

 

“Un sentito ringraziamento a Maccarese S.p.A., ADR, al Comune di Fiumicino, ai dirigenti scolastici, ai docenti accompagnatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata dedicata ai giovani e allo sport. Grazie di cuore a tutti!”, sottolinea l’Atletica Villa Guglielmi. Ed a rendere tutto ancora più speciale, la presenza di ADRYX, la mascotte di ADR, abbracciata e circondata dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Fregene Passoscuro, Maccarese, G.B. Grassi, C. Colombo, Lido del Faro e Porto Romano.

 

 

“L’iniziativa è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Maccarese S.p.A., ASD Atletica Villa Guglielmi e il Comune di Fiumicino, a conferma dell’importanza di sinergie virtuose tra istituzioni e realtà locali – evidenzia ADR – Adryx, la nostra mascotte, ha accompagnato i giovani atleti trasmettendo energia positiva e spirito di squadra. Sostenere iniziative come questa significa contribuire concretamente alla crescita delle nuove generazioni, promuovendo valori fondamentali quali benessere, inclusione e partecipazione attiva”.

 

 

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AdR Fiumicino Asd Atletica Villa Guglielmi Maccarese Spa Scuole Fiumicino Vivaio Maccarese
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