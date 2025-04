Fiumicino, soccorso dalla Guardia Costiera marittimo italiano, colto da malore, a bordo di una nave cisterna

Dopo essere stata contattata la Capitaneria di Porto, ha preso immediatamente il largo una motovedetta SaR

Alla sala operativa della Capitaneria di Roma Fiumicino è arrivata una segnalazione di malore, accusato da un primo ufficiale di macchina di una nave cisterna partita da Napoli con direzione Sarroch, mentre si trovava a circa 25 miglia al largo delle coste di Fiumicino.

La stessa Sala Operativa ha chiesto immediata assistenza radiomedica del Cirm (Centro internazionale radio medico), che, dopo aver eseguito le opportune valutazioni, ha individuato la possibile patologia proponendo l’evacuazione immediata da bordo.

Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, ha preso il largo immediatamente dalla base navale della Guardia Costiera di Fiumicino una motovedetta SaR della classe che, in circa 40 minuti, ha raggiunto la nave in mare aperto. Una volta sottobordo il marittimo, un’italiano di 48 anni e per tutto il tempo cosciente, è stato trasferito e condotto, con la motovedetta, sino al porto canale di Fiumicino dove ad attenderlo vi erano i sanitari del 118, preventivamente allertati dalla Sala operativa per il trasporto del paziente verso l’ospedale Grassi di Ostia per eseguire gli accertamenti del caso.