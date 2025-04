Fiumicino, soccorse due persone con il motore in avaria a largo di Fiumara Grande

Dopo la segnalazione dalla base navale di Fiumicino la motovedetta CP831 ha intercettato il piccolo natante



di Dario Nottola



Soccorse a Fiumicino due persone che si trovavano a bordo un tender di 2 metri, con motore in avaria in balia delle onde al largo di Fiumara Grande con un mare divenuto mosso già nel primo pomeriggio di ieri.

Alla sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Roma, è pervenuta via radio, dalla torre del porto turistico di Ostia, la richiesta di soccorso. Dalla base navale di Fiumicino la motovedetta CP831 ha intercettato il piccolo natante, trasbordando i due occupanti, adulti di nazionalità straniera, e supportando le operazioni di attracco del tender al porto turistico.

La Capitaneria sottolinea come l’episodio sia importante per tornare a “sensibilizzare chi va per mare, e, a tal fine hanno parte attiva anche gli operatori del settore marittimo nei confronti dei loro utenti, a consultare le previsioni meteo, ad informarsi sugli avvisi di pericolosità e sulle Ordinanze di sicurezza vigenti, anche consultando il sito https://www.guardiacostiera.gov.it/ o chiamando ai numeri telefonici delle locali Capitanerie ed Uffici Marittimi”.

Fondamentale, inoltre, è verificare sempre prima di intraprendere la navigazione, la perfetta funzionalità di scafo, motore ed apparati di bordo, e la presenza del numero sufficiente di dotazioni per le persone presenti a bordo e per la distanza della propria rotta dalla costa.

Con l’approssimarsi dell’estate, inoltre, particolare attenzione va riposta nel mantenersi con il proprio mezzo fuori dalle zone riservate alla balneazione ed a distanza di sicurezza dalla segnaletica di sub in immersione. “Per navigare in sicurezza, navigare informati e con prudenza”.