Fiumicino, smantellata banda di “latinos” indiziata di furti: un arresto e cinque denunce

Scoperto il covo in un B&B: rinvenuti arnesi da scasso, gioielli, borse e denaro contante

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino cileno di 21 anni e denunciato altre cinque persone, di nazionalità argentina, cubana e cilena, tutte tra i 18 e i 21 anni e con precedenti, gravemente indiziate di far parte di una banda dedita ai furti in abitazione.

L’operazione è scaturita dal controllo di un’autovettura sospetta, risultata a noleggio e segnalata come appartenente a un gruppo criminale attivo nella zona. Alla vista dei militari, l’auto con a bordo quattro persone non si è fermata all’alt ed è iniziato un lungo inseguimento che, dal centro di Fiumicino, si è concluso in via dei Tre Denari, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un’altra macchina in transito.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il 21enne alla guida e un 37enne passeggero, mentre gli altri due occupanti sono riusciti a fuggire a piedi. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare diversi strumenti da scasso (cacciaviti e arnesi vari), oltre a capi di abbigliamento utili al travisamento.

Le successive indagini hanno portato alla scoperta del covo della banda, un B&B a Fiumicino, dove sono stati rintracciati i due fuggitivi insieme ad altri due complici. All’interno, i Carabinieri hanno sequestrato merce di sospetta provenienza, ritenuta oggetto di precedenti furti: orologi, borse, gioielli in oro e denaro contante.

D’intesa con la Procura di Civitavecchia, il 21enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre tutti gli altri indagati sono stati denunciati per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per l’arrestato l’obbligo di firma in caserma.

Si ricorda che, trattandosi di indagini preliminari, l’arrestato e i denunciati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.