Fiumicino ricorda Salvo D’Acquisto a 82 anni dal suo sacrificio

Autorità, cittadini e scolaresche unite nelle cerimonie in onore dell’eroe dell’Arma

di Dario Nottola

Commemorato oggi con 4 cerimonie, sul territorio comunale di Fiumicino, il Sacrificio eroico di Salvo D’Acquisto, “simbolo eterno di coraggio”.

Questa mattina alla Torre di Palidoro si è svolta la cerimonia principale per l’82° anniversario della morte del vicebrigadiere medaglia d’oro al valor militare “alla memoria”, alla presenza, tra gli altri, del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, del professor Alessandro D’Acquisto, fratello di Salvo, e del Sindaco Mario Baccini. Deposta una corona d’alloro al monumento dedicato al vicebrigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i caduti.

La stele è stata quindi benedetta dal cappellano militare della Scuola ufficiali carabinieri, don Domenico Vendemmiati, ricordando “il gesto eroico di D’Acquisto, che offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, trasformando un dramma in un atto eterno di eroismo e di amore per la Patria”.

Nel suo intervento, il generale Luongo ha sottolineato come quel sacrificio continui a ispirare l’Arma e l’intera Nazione: “Salvo D’Acquisto, con il suo ‘La mia vita in cambio di quella dei prigionieri’ non salvò soltanto ventidue innocenti: donò all’Italia un simbolo eterno di coraggio, di amore per il prossimo e di rinascita morale. Oggi, la sua recente elevazione al titolo di Venerabile riconferma che quel sacrificio non fu solo un atto di eroismo, ma la più alta testimonianza di fede e di amore cristiano. Il suo esempio continua a guidare ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma”.

Le altre cerimonie commemorative hanno toccato diversi luoghi simbolici del territorio: a Piazza Ss. Filippo e Giacomo nel Borgo di Palidoro, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini; in Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro, dove ha deposto al corona di alloro la Vice sindaco, Giovanna Onorati; ed al Parco “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto” a Fiumicino, dove ha preso parte alla cerimonia l’Assessore Angelo Caroccia.

Con le sue dichiarazioni, il Sindaco Mario Baccini ha voluto lanciare un forte messaggio di pace: “Le cerimonie, partecipate da autorità civili, militari e religiose, nonché da cittadini e scolaresche, hanno voluto sottolineare il legame profondo tra la comunità e la memoria di un uomo il cui nome è scolpito nella storia del Paese e nei luoghi della nostra Città che ne custodiscono l’eredità morale – ha dichiarato il Primo Cittadino – In un momento storico in cui assistiamo con angoscia alle atrocità che si stanno consumando in luoghi come Gaza, dove ogni giorno si contano troppe vittime innocenti, il gesto di Salvo D’Acquisto ci ricorda quanto sia importante scegliere la via della responsabilità e non della vendetta. Le guerre nascono spesso dalla rinuncia al dialogo e dalla paura dell’altro. Salvo D’Acquisto ha salvato delle vite sacrificando la propria, opponendosi alla furia cieca della violenza. Onorarlo significa anche imparare da lui e impegnarci perché i popoli scelgano la diplomazia e la convivenza, non il conflitto”.