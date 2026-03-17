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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 17 Marzo 2026

Fiumicino ricorda le vittime del Coronavirus: bandiere a mezz’asta il 18 marzo

Un gesto simbolico per onorare la memoria delle persone scomparse e stringersi alle famiglie colpite

 

Il Comune di Fiumicino si unisce al ricordo collettivo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, confermando il proprio impegno nel custodire la memoria di una delle pagine più dolorose della storia recente.

 

Domani, 18 marzo, le bandiere istituzionali del Comune di Fiumicino saranno esposte a mezz’asta.

 

Attraverso questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale intende onorare la memoria di tutte le persone scomparse e rinnovare il sentimento di solidarietà e vicinanza nei confronti delle famiglie colpite dalla tragedia.

 

Un momento di raccoglimento e riflessione condivisa, affinché il ricordo resti vivo nella coscienza della comunità e continui a rafforzare i valori di responsabilità, unità e rispetto reciproco.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Bandiere mezz'asta Comune Coronavirus
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