Fiumicino ricorda Giancarlo Bozzetto, il Sindaco che fece nascere la città

Alla Darsena familiari, amici, cittadini e amministratori rendono omaggio all’ex primo cittadino a sedici anni dalla scomparsa. Rose rosse in acqua e una mozione per realizzare un busto in sua memoria

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta presso la Darsena di Fiumicino la cerimonia in ricordo dell’ex Sindaco Giancarlo Bozzetto. Un momento di incontro tra le tantissime persone, familiari, amici e colleghi che riunitisi presso il Largo a lui dedicato hanno voluto omaggiare l’ex primo cittadino, scomparso nel 2010, primo amministratore eletto direttamente dal popolo, in carica dal 1994 al 2003.

L’iniziativa nasce dalla volontà di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l’operato di Bozzetto sia da un punto di vista politico che personale. Numerose, infatti, sono state le testimonianze dirette di amministratori, cittadini e amici che hanno raccontato il loro rapporto più intimo con Giancarlo Bozzetto, la sua umanità, capacità politica, amministrativa e sociale, di un Sindaco che ha praticamente fondato la Città.

La Fiumicino di Bozzetto, quella di trent’anni fa, era una località priva di una sua identità, nata da poco come comune autonomo, dopo il referendum del 1992, la quale attraverso l’operato del Sindaco è divenuta una città evoluta, ricca di servizi, sia da un punto di vista urbanistico che culturale. Con Bozzetto Fiumicino ha veramente fatto quel primo passaggio storico da semplice periferia romana a luogo attrattivo dall’estremo potenziale turistico, storico, paesaggistico e ambientale.

Presenti all’iniziativa spontanea odierni amministratori della Città di Fiumicino, l’Assessore Angelo Caroccia e i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni, Alessandro De Vincentis e Roberto Feola. Quest’ultimi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, hanno deposto una mazzo di fiori ai pieni della targa dedicata all’ex sindaco.

La famiglia come omaggio per Bozzetto ha voluto che gli amici presenti in Darsena avessero con sé una rosa rossa. Le rose sono state poi gettate nelle acque della darsena, al fine di tenere vivo il ricordo di un amministratore dal fare politico pratico, concreto ed efficiente.

“Il 29 Agosto sono sedici anni da quando Giancarlo Bozzetto ci ha lasciato. In questa importante ricorrenza il mio più grande desiderio è che l’amministrazione comunale si ricordi di lui, un uomo straordinario e un grande amministratore. Giancarlo è stato una figura unica, guidata da una passione sincera, da una assoluta serietà e da una rara correttezza che orientava ogni singola scelta. Ha dimostrato l’amore immenso per il suo Fiumicino e per le migliaia di cittadini che vedevano in lui un solido punto di riferimento, prima ancora che un esponente politico. Come moglie e come madre dei suoi figli mi impegnerò sempre ad onorare e custodire la sua memoria” ha dichiarato Adriana Bozzetto, moglie di Giancarlo, nel corso dell’iniziativa.

Il gruppo consiliare di opposizione, durante la cerimonia, ha annunciato la presentazione di una mozione affinchè sia ricordata e valorizzata la memoria storica e politica dell’Ex Sindaco Bozzetto anche mediante la realizzazione di un busto in onore del primo cittadino che ha saputo far nascere e decollare la Città di Fiumicino.