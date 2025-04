Fiumicino: regolamento Taxi ed Ncc, vicino alla meta

Lo annunciano i presidenti delle commissioni Giuseppe Picciano e Francesca De Pascali

Nella commissione congiunta di oggi è stato fatto un ulteriore passo in avanti per la definizione di quel regolamento Taxi ed Ncc sul quale si sta lavorando alacremente e in maniera collaborativa tra le commissioni competenti.

“Siamo davvero soddisfatti del percorso portato avanti in queste settimane. Siamo vicini alla meta. A breve contiamo di inviare tutta la documentazione all’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti per avere i pareri necessari o le eventuali prescrizioni per predisporre così il passaggio finale in consiglio comunale. Un ringraziamento va ai membri delle commissioni consiliari IV e II per il loro operato” lo dichiarano i presidenti delle commissioni Giuseppe Picciano, Francesca De Pascali