Fiumicino, raffica di furti nei parcheggi della stazione di Parco Leonardo

Il Comitato di Quartiere denuncia vetri sfondati e auto vandalizzate e chiede al sindaco Baccini misure concrete per la sicurezza

di Dario Nottola

“Raffica” di furti ai danni di auto nei parcheggi nei pressi della stazione ferroviaria di Parco Leonardo, a Fiumicino: “rubati zaini, valigie, documenti ed effetti personali”. A denunciare gli episodi è il Comitato di Quartiere Parco Leonardo.

“Il weekend di Ferragosto è stato un’autentica strage nei parcheggi tra via Giulio Romano e l’area della Stazione – afferma il Comitato dalla pagina social – Molti cittadini, visitatori e turisti che avevano lasciato l’auto per andare al centro commerciale, al cinema o semplicemente trascorrere qualche ora fuori, al ritorno hanno trovato vetri sfondati, macchine vandalizzate, danneggiate o smontate”.

Il Comitato rivolge un appello al Sindaco Mario Baccini, affinché si “prenda personalmente in carico questa situazione e la porti fino a una soluzione concreta: in questi anni ci sono stati incontri e interlocuzioni tra Comune, Prefettura, Questura e forze dell’ordine. Il punto, quindi, non è convocare l’ennesimo Tavolo ma che, oggi, sul territorio, non si percepisce quel cambio di passo che da tempo viene richiesto e comunicato. Serve verificare cosa sia stato realmente attuato, cosa sia ancora fermo e quali ulteriori interventi possano essere messi in campo. Servono responsabilità, tempi e risultati verificabili. Perché dopo anni di segnalazioni, incontri e impegni istituzionali, i cittadini non possono continuare a misurare la sicurezza contando i vetri sfondati il mattino dopo”.