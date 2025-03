Fiumicino, questa mattina la “Biciclettata contro il porto crocieristico”

Sono stati oltre 200 i partecipanti partiti, poco dopo mezzogiorno, da davanti la sede comunale di via Portuense

Questa mattina, sulle vie principali di Fiumicino, la “Biciclettata contro il porto crocieristico” organizzata dal Collettivo No Porto e che arrivata al piazzale del vecchio Faro e all’area dei Bilancioni.

Sono stati oltre 200 i partecipanti partiti, poco dopo mezzogiorno, da davanti la sede comunale di via Portuense per dare vita al corteo, aperto da un tandem con gli altoparlanti, sotto gli occhi di un dispositivo di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, per gestire la viabilità.

Alla manifestazione di protesta, che seguito di due settimane un sit in cittadino spontaneo organizzato direttamente sul piazzale davanti al vecchio Faro di Isola Sacra, hanno aderito il Comitato Tavoli del Porto, che riunisce tutte le realtà che battagliano da tempo contro il progetto, consiglieri comunali di centro sinistra ed anche famiglie con bambini e ragazzi. Alcuni dei ciclisti sono arrivati in bici da Roma.