Fiumicino, proseguono i lavori all’Istituto Porto Romano: quattro nuove aule per la didattica

Interventi nell’ex alloggio del custode. Già completata la riqualificazione della palestra e degli spazi esterni

di Dario Nottola

Proseguono i lavori presso l’Istituto Comprensivo Statale Porto Romano di Fiumicino, in via Giuseppe Bignami. Sono entrati nel vivo gli interventi di rivestimento esterno dell’ex alloggio del custode: è prevista la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su due livelli, progettato per ampliare e migliorare gli spazi destinati alla didattica. Il nuovo edificio ospiterà quattro aule moderne, dotate di tecnologie e standard costruttivi aggiornati, oltre a servizi igienici conformi alle più recenti normative di sicurezza e accessibilità.

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati, con questo intervento si “restituisce alla comunità un’area che, per troppo tempo, è rimasta inutilizzata, trasformandola in un luogo funzionale e pronto ad accogliere nuovi studenti”. All’I.C. Porto Romano, sede centrale di via Bignami, sono già stati completati i lavori di riqualificazione della palestra, con il ripristino del magazzino, degli spogliatoi, dei bagni e delle docce. Effettuati, inoltre, i lavori di rifacimento dell’intonaco e di tinteggiatura dei muretti esterni di confine nel tratto compreso tra via Fontana e via Bignami.

“Stiamo portando avanti un’azione capillare di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio – prosegue Onorati –. Gli interventi che abbiamo realizzato riguardano elementi importanti per la sicurezza degli edifici, come gli ingressi e le uscite di emergenza, ma anche gli spazi interni ed esterni. Continueremo a intervenire nei diversi plessi del territorio, programmando le opere necessarie per garantire scuole sempre più adeguate alle esigenze dei nostri alunni e del personale scolastico”.