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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 20 Aprile 2026

Fiumicino piange Onia, figura storica dell’impegno civile

Il cordoglio dei consiglieri di opposizione: “Una presenza generosa e instancabile, esempio per tutta la comunità”

 

Fiumicino saluta con commozione Apollonia, conosciuta da tutti come “Onia”, figura molto amata e punto di riferimento per la comunità locale. A ricordarla sono i consiglieri di opposizione del Comune, che in una nota congiunta ne hanno sottolineato il valore umano e civile.

 

“La scomparsa di una persona rappresenta sempre una ferita profonda – scrivono – non solo per gli affetti più cari, ma per l’intera comunità di cui era parte integrante”.

 

Onia viene descritta come una donna straordinaria, capace di coniugare il proprio impegno sociale con una forte dimensione umana. Una presenza costante e attiva nelle battaglie per il bene comune, dall’ambiente alla cultura, fino alla solidarietà.

 

Chi l’ha conosciuta ne ricorda la schiettezza, l’autenticità e una disponibilità rara nel dedicare tempo ed energie a ideali in cui credeva profondamente. Un impegno portato avanti con passione fino agli ultimi giorni.

 

“Conserveremo per sempre il ricordo dei tanti momenti condivisi – prosegue la nota – e il valore di un esempio che continua a parlare anche oltre il confine della vita”.

 

Il messaggio si chiude con un saluto semplice ma carico di significato: “Buon viaggio Onia”.

 

A firmare il ricordo sono i consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Barbara Bonanni, che hanno voluto rendere omaggio a una figura che lascia un segno profondo nella vita cittadina.

 

 

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