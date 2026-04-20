ASL Roma 3, dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della Donna

Al Grassi e al Consultorio di Ostia incontri informativi, visite e consulenze su parto, gravidanza, fertilità e cura dei nascituri

Dal 22 al 29 aprile si terrà in tutta Italia l’Open Week sulla Salute della Donna, la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione femminile e promossa da Fondazione Onda ETS.

All’iniziativa aderisce anche quest’anno la ASL Roma 3 con una serie di attività offerte all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Grassi di Ostia e nel Dipartimento delle Cure Primarie presso il Consultorio di Ostia, strutture che fanno parte del network Bollino Rosa.

Il servizio, aperto a tutte le utenti e non solo a quelle appartenenti al territorio di competenza della ASL Roma 3, offrirà per una settimana la possibilità di accedere gratuitamente a una serie di incontri informativi, visite e consulenze riguardanti il parto, la gravidanza, la contraccezione e il supporto alle coppie di genitori nella cura e gestione dei nascituri.

“Anche quest’anno vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione, offrendo alle donne la possibilità di conoscere meglio se stesse, la propria salute e i principali fattori di rischio, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di corretti stili di vita. Mettiamo a disposizione un impegno multidisciplinare per coprire le diverse esigenze nelle varie fasi della vita: dall’adolescenza all’età adulta, fino al periodo della menopausa. Questa iniziativa rappresenta anche un’occasione per avvicinare sempre più l’utenza ai servizi che le nostre strutture erogano ogni giorno, tra consulenze, screening e confronti con professionisti di diversi settori”, spiega Rita Gentile, Dirigente delle Professioni Ostetriche e Responsabile del Progetto Onda della ASL Roma 3.

“Sarà una settimana di informazione e di invito all’azione per rafforzare il concetto di prevenzione e cura della salute. La tempestività significa cogliere i segnali precoci di possibili problemi e affrontarli con immediati percorsi terapeutici”, conclude Gentile.

Il programma completo delle iniziative, in programma fino al 29 aprile presso l’Ospedale Grassi e il Consultorio all’interno della Casa della Salute di Ostia, è disponibile sul sito della ASL Roma 3.