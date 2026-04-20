Gruppo Astrofili Palidoro, fotografata la congiunzione tra Luna, Pleiadi e Venere

L’immagine realizzata da Giuseppe Conzo il 19 aprile nel cielo di Palidoro

La serata del 19 aprile 2026 ha regalato uno spettacolo astronomico di rara bellezza, immortalato in una fotografia che fonde precisione scientifica e suggestione poetica. L’astrofilo Giuseppe Conzo, del Gruppo Astrofili Palidoro, ha catturato una straordinaria congiunzione multipla che ha visto protagonisti la Luna, l’ammasso stellare delle Pleiadi e il pianeta Venere.

L’evento celeste

L’immagine ritrae una sottile falce di Luna crescente in un incontro ravvicinato con le Pleiadi (M45), note anche come le “Sette Sorelle”. La particolarità dello scatto risiede nella capacità di mostrare la delicata presenza delle stelle del gruppo proprio a ridosso del lembo lunare, una sfida tecnica notevole data la differenza di luminosità tra i due soggetti.

A completare il quadro cosmico, più in basso verso l’orizzonte, brilla un fulgido Venere, immerso nelle sfumature violacee e indaco del crepuscolo laziale.

Dichiarazione dell’autore

“L’intento era quello di immortalare la delicatezza dell’ammasso stellare così vicino al disco lunare”, spiega Conzo. “Il contrasto tra la maestosità dei corpi celesti e i colori soffusi del cielo di Palidoro crea una connessione profonda tra la Terra e il cosmo.”

Questa fotografia rappresenta un ulteriore successo per il Gruppo Astrofili Palidoro, da anni impegnato nella divulgazione scientifica e nella documentazione dei fenomeni astronomici più rilevanti.