Dramma all’Isola Sacra, donna precipita dal terzo piano di una palazzina in via Formoso

Immediati i soccorsi, trasportata in ospedale con eliambulanza. Da chiarire la dinamica

di Fernanda De Nitto

Intorno alle ore 8.30 di questa mattina una donna, a quanto si apprende dai testimoni presenti in loco, è precitata dal terzo piano di una palazzina sita in Via Formoso, all’Isola Sacra, non troppo distante dal Lungomare della Salute.

La donna, abitante in zona già da diversi anni, ma poco conosciuta dal vicinato, sembra si sia sporta dalla finestra cadendo nel vuoto per svariati metri. Immediato l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, prontamente avvisati da tutti coloro che hanno assistito alla repentina azione della signora.

Data la gravità delle condizioni di salute della donna, gli operatori del 118 hanno subitamente allertato l’eliambulanza, presente sul posto con un’automedica e diversi soccorritori, che hanno trasportato la signora presso il nosocomio della Capitale. Per facilitare le operazioni di soccorso l’eliambulanza è atterrata nello spazio adiacente le case Ater di Viale Danubio, non distante al Pala Fersini e a pochi centinai di metri dal luogo del tragico accadimento.

Al momento non si hanno notizie circa le condizioni di salute della donna.

L’episodio, avvenuto in pieno giorno e in una strada centrale della città, densamente popolata, ha lasciato sotto choc i residenti, con la presenza di forze dell’ordine e soccorritori che ha attirato l’attenzione di passanti, preoccupati per quanto avvenuto.

Relativamente a quanto accaduto saranno le indagini del caso a chiarire le reali motivazioni del tragico incidente o gesto volontario che ha coinvolto la donna.