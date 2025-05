Fiumicino, Opposizione: “Cittadini abbandonati e ostaggio del disordine”

Di Genesio Pagliuca e Meloni: “Dal caos del 25 aprile al disastro del 1 maggio”

“Non è bastato il caos del 25 aprile, con ben quattro eventi autorizzati nello stesso giorno sul lungomare di Maccarese, concentrati in appena 500 metri, per far scattare un cambio di passo da parte dell’amministrazione. Al contrario, il 1° maggio ha registrato una situazione addirittura peggiore, tra traffico paralizzato, sosta selvaggia, incidenti, risse, sicurezza assente e cittadini ostaggio del disordine” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera Comunale Lista Civica Ezio.

“Eppure il sindaco Baccini, in più occasioni – aggiungono – ha ostentato rapporti solidi con le Forze dell’ordine, la Prefettura, le istituzioni. Ma a cosa servono tutti questi contatti, se poi il territorio finisce puntualmente nel caos?“.

“A due anni dalle promesse di riportare ordine e controllo, Fiumicino si ritrova ancora una volta in balìa dell’improvvisazione – incalzano Di Genesio Pagliuca e Meloni – Nessuna pianificazione, nessuna regia. Chi controlla? Chi verifica che ci siano le condizioni per autorizzare eventi di massa? Perché si continua a rilasciare permessi senza prevedere parcheggi, presidi di sicurezza, piani di viabilità?”.

“Non si tratta di essere contro gli eventi, ma di garantire che vengano gestiti con responsabilità. Invece si continua a privilegiare l’apparenza, gli annunci, le conferenze stampa. E mentre il Comune decanta rapporti e collaborazioni, sul campo regna l’anarchia. Questo è il risultato: operatori esasperati, residenti bloccati, cittadini lasciati soli. E siamo solo a inizio stagione. Chi governa ha il dovere di prevenire, organizzare, intervenire. Non basta scaricare le responsabilità su altri. I cittadini meritano fatti, non vetrine istituzionali” concludono Di Genesio Pagliuca e Meloni