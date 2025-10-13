Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 13 Ottobre 2025

Fiumicino: operative le prime tre Ecoisole informatizzate

Il Comune di Fiumicino informa che sono operative le prime tre Ecoisole informatizzate: moderne strutture metalliche leggere, dotate di sportelli per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, organico, vetro e secco residuo.

“Con le Ecoisole si procede verso una gestione più innovativa, comoda ed efficiente dei rifiuti – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa –. Grazie a queste nuove postazioni, i cittadini potranno conferire i propri rifiuti in qualsiasi momento della giornata, senza limiti di orario, contribuendo così a migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano.”

Per accedere al servizio è sufficiente identificarsi tramite la Tessera Sanitaria dell’intestatario TARI. Le Ecoisole sono infatti riservate alle utenze domestiche iscritte alla tassa sui rifiuti.

 

Oltre alle frazioni principali, è possibile conferire anche i microraee – piccoli Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – come telefoni cellulari, caricabatterie, spazzolini elettrici, telecomandi e piccoli elettrodomestici. Il corretto smaltimento di questi materiali è fondamentale per evitare la dispersione di sostanze nocive e favorire il recupero di componenti preziosi, in un’ottica di economia circolare e tutela ambientale.

Le Ecoisole sono attualmente collocate in:

Fiumicino, via Coccia di Morto

Focene, via di Focene

Aranova, via Siliqua

