Fiumicino, oggi il sopralluogo tecnico nei complessi residenziali ATER

Caroccia: “Abbiamo constatato lo stato di urgente necessità di interventi manutentivi in buona parte degli stabili”

Questa mattina, presso il complesso residenziale Ater di Fiumicino, nel quadrante di via Oder, via Tago, via Vistola e via Bezzi, il sopralluogo dell’Assessore all’Edilizia e ATER Angelo Caroccia, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, con il vertice regionale e il vertice Ater Provincia.

“Durante il sopralluogo abbiamo illustrato, insieme al mio dirigente Luigi Di Luzio e al delegato Ater Domenico Parente, lo stato di urgente manutenzione di buona parte degli stabili, e il completamento dei lavori di via Oder, lasciati a metà, dall’impresa incaricata dell’Ater per motivi di fondi non erogati dall’ente” dichiara l’Assessore Caroccia.

“Inoltre – aggiunge – abbiamo evidenziato i problemi fognari e dell’abbandono del verde circostante, ed evidenziando l’occupazione dubbia delle aree retrostanti allo stabile di via Oder, con allacci idrici ed elettrici da fare verificare dagli organi competenti, segnalati piu volte”.

“Durante il sopralluogo – spiega Caroccia – si è discusso anche della situazione degli immobili in via Porto di Claudio e Lungomare della Salute, dove è attualmente in fase di progettazione un intervento di bonifica radicale, condiviso dall’Assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, dal neo Commissario ATER Provincia, Claudio Della Rocca e del consigliere della Regione Lazio Laura Cartaginesi, presenti sul posto”.

“Dal punto di vista sociale – sottolinea l’Assessore Picca – è evidente la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni ed enti preposti per restituire dignità e sicurezza ai residenti. I luoghi abbandonati diventano spesso ricettacolo di disagio, insicurezza e marginalità. Stiamo lavorando per una presa in carico attiva delle fragilità presenti in questi contesti e per una riqualificazione che sia anche umana, non solo strutturale. Nessuno deve sentirsi lasciato solo“.