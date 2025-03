Fiumicino, oggi il convegno tecnico sullo “sviluppo urbanistico e infrastrutturale” della città

Baccini: “Fiumicino è di fronte a una fase di trasformazione storica, che richiede una pianificazione attenta e condivisa”

Si è tenuto un convegno tecnico, convocato dal Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, volto a definire una visione condivisa sullo sviluppo urbanistico e infrastrutturale della città. All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, le direzioni tecniche del Comune, rappresentanti di Anas, della Capitaneria di Porto, della società Waterfront, di ADR e la Soprintendente per i Beni Archeologici, Culturali e Paesaggio, l’Architetto Lisa Lambusier.

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di avviare un confronto tra le diverse realtà coinvolte per sviluppare una visione unitaria sul futuro del territorio, soprattutto in tema di viabilità e urbanistica. Sono stati discussi i progetti già in itinere e quelli futuri, con l’intento di ridisegnare la città senza stravolgerne le caratteristiche storiche e culturali. Grande attenzione è stata riservata alla necessità di uno sviluppo sostenibile, capace di integrarsi armoniosamente con il paesaggio locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

“Fiumicino è di fronte a una fase di trasformazione storica, che richiede una pianificazione attenta e condivisa. Il nostro obiettivo è garantire una crescita equilibrata, che valorizzi le potenzialità del territorio senza dimenticarne le fragilità – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Questo convegno rappresenta solo il primo passo verso la costruzione di un percorso partecipato, dove ogni decisione sarà presa nell’interesse della comunità e del nostro patrimonio culturale. Abbiamo la responsabilità di costruire un futuro migliore per la nostra città, un futuro che rispetti la nostra storia ma guardi con ambizione al domani”.

Il Primo Cittadino ha sottolineato l’importanza di un piano regolatore adeguato ai cambiamenti in corso: “Il Comune deve necessariamente aggiornare il Piano di Dettaglio Regolatore (PDR) per includere i grandi progetti che stanno trasformando il territorio, collegandosi alle infrastrutture già esistenti senza perdere di vista le ricchezze del patrimonio locale”.

Tra i progetti menzionati, spiccano il porto commerciale e quello turistico-crocieristico, il nuovo svincolo di via Trincea delle Frasche, il rifacimento del borgo dei bonificatori e il ponte della Scafa.



L’incontro ha rappresentato anche un primo passo verso l’organizzazione di una conferenza di servizi, finalizzata a definire le azioni strategiche per lo sviluppo del territorio.