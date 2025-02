Fiumicino: nuovo accordo di collaborazione con la città ucraina di Borispyl

Il 13 febbraio il Sindaco Baccini e il Sindaco Baichas, firmeranno un protocollo d’Intesa

Giovedì 13 febbraio, per suggellare l’inizio di un rapporto di amicizia, crescita e collaborazione con la città ucraina di Borispyl, situata nei pressi di Kyiv e che vanta il principale aeroporto del Paese, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il Sindaco della Città Ucraina, Vladyslav Baichas, firmeranno un protocollo d’Intesa, finalizzato allo sviluppo di relazioni bilaterali basate sulla fiducia e sul reciproco vantaggio.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la società Structura, in partenariato con l’International Forum Man and Architecture (IFMA).

“Siamo lieti di firmare questo accordo di cooperazione, che ci offrirà l’opportunità di condividere esperienze, progetti e competenze con una città che presenta molte analogie con la nostra – dichiara il Primo Cittadino – Mi auguro che da questo primo incontro possano svilupparsi progetti concreti di collaborazione tra gli operatori aeroportuali e le amministrazioni delle due città, per favorire una crescita reciproca”.

Successivamente alla sottoscrizione del protocollo di intesa, che si terrà in Aula Consiliare, alle ore 10, le delegazioni saranno ospiti di Aeroporti di Roma per un primo incontro operativo. Saranno presenti alla firma del Protocollo il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il Segretario Generale, Giuseppe Alemanno, l’Assessore Angelo Caroccia, l’Avvocato Massimiliano Cardullo Head of Institutional Relations-ADR e il Presidente IFMA, Luigi Fiumara.