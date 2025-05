Fiumicino, nuovi orari estivi per i cimiteri comunali

Indicazioni e modifiche per il periodo dal 2 maggio al 30 settembre 2025

Con l’arrivo della stagione estiva, entrano in vigore i nuovi orari per i cimiteri comunali di Fiumicino. Dal 2 maggio al 30 settembre 2025, i cimiteri saranno aperti al pubblico dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Per quanto riguarda le festività comandate, l’orario di apertura previsto per tutti i cimiteri sarà dalle 8:00 alle 14:00, con la possibilità di ingresso consentita fino a mezz’ora prima della chiusura.

Si ricorda inoltre che, come da regolamento comunale, i cimiteri rimarranno chiusi ogni giovedì.

Gli orari estivi saranno osservati nei seguenti cimiteri comunali: il Cimitero Comunale di Fiumicino, situato in Via Portuense, e il Cimitero Comunale di Palidoro, in Via Aurelia.

Una modifica riguarda il Cimitero Comunale di Fiumicino “Santa Ninfa – Parco dell’Acqua e del Vento”, situato in Via delle Idrovore, che manterrà un orario continuato dalle 8:00 alle 17:00 fino a nuova comunicazione.

Anche nelle festività comandate, l’orario di apertura per tutti i cimiteri sarà dalle 8:00 alle 14:00, con accesso consentito fino a mezz’ora prima della chiusura. Tuttavia, se una festività ricade di giovedì, i cimiteri rimarranno chiusi, come previsto dal regolamento comunale.