Fiumicino, nuovi alberi nei giardini delle scuole dell’infanzia

Cerulli: “L’obiettivo è creare zone d’ombra naturali”. Sabato iniziativa al Parco delle Idee con gli alunni dell’I.C. Grassi

di Dario Nottola

A pochi giorni dalla Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre, l’amministrazione comunale di Fiumicino ha avviato la piantumazione di nuovi alberi nei plessi scolastici dell’infanzia. Per la neodelegata alle Scuole, Federica Cerulli, l’obiettivo “è creare zone d’ombra naturali e rendere gli spazi esterni sempre più accoglienti e vivibili per i nostri piccoli”.

I primi interventi hanno interessato i plessi dell’infanzia di Focene, Il Faro Incantato e L’Aquilone. “Un percorso che testimonia l’attenzione di questa amministrazione comunale verso il mondo della scuola, perché prendersi cura delle nostre scuole significa prendersi cura del benessere e della qualità della vita dei bambini che ogni giorno le vivono”, sottolinea Cerulli.

Proprio sabato 21 novembre, il Comitato di quartiere di Parco Leonardo invita i cittadini a ritrovarsi nel Parco delle Idee, in via Copenaghen, “per piantare insieme nuovi alberi per il nostro territorio, con il patrocinio della Città di Fiumicino ed insieme agli alunni dell’I.C. G.B. Grassi”.

Il programma prevede alle 9.30 la preparazione delle buche, alle 10 la piantumazione collettiva, durante la quale ogni sezione adotterà un albero insieme alle famiglie volontarie, e alle 11.30 la consegna delle targhe.

La Giornata nazionale degli alberi, istituita dal Ministero dell’Ambiente e riconosciuta dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si celebra ogni 21 novembre in tutta Italia per promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano per l’ecosistema.

Gli alberi non sono soltanto elementi del paesaggio, ma custodi della biodiversità. Ogni albero costituisce un ecosistema vivo: dalla chioma al legno morto, fino alle radici, offre rifugio e nutrimento a numerosi organismi, dagli insetti ai pipistrelli, dagli uccelli ai licheni e ai funghi. Gli alberi vetusti e monumentali, grazie ai loro microhabitat, ospitano specie spesso rare, mentre boschi, filari, siepi e alberature urbane formano una rete di corridoi ecologici che collega gli ambienti naturali, anche nei paesaggi agricoli e nelle città. Salvaguardare gli alberi e la loro varietà significa proteggere il fondamento stesso della vita.